El presiente Alberto Fernández afirmó hoy que "nunca existió una reunión con el empresario Chien Chia Hong" y dijo que "es indignante y lamentable tener que estar explicando una mentira", en referencia a una nota publicada hoy en la tapa del diario Clarín.

"No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente", amplió el Presidente al ser consultado en una entrevista en AM750 sobre las licitaciones que habría ganado el empresario.

En este punto, Fernández añadió: "Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente".

En tanto, el mandatario afirmó que le hubiera "encantado" que la oposición lo "hubiera ayudado con el tema de las vacunas contra el coronavirus y la renegociación de la deuda con el FMI", pero indicó que, sin embargo, arman una "discusión sobre quién entró a la residencia Olivos" durante el aislamiento.

MIRÁ TAMBIÉN Wolff se disculpó en Twitter pero negó haberse referido a Florencia Peña

"Yo tenía que seguir trabajando en Olivos. Me reuní con un montón de gente y no les pregunté de qué partido político venían", explicó Fernández, tras asegurar: "No van a poner en duda mi honorabilidad".

En tanto, añadió que a la actriz y conductora Florencia Peña "la castigaron de un modo muy injusto e ingrato", a partir de las declaraciones misóginas de los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff.

En referencia así al accionar de la oposición y los medios afines a ese sector, amplió: "Hay que tomar conciencia del daño que generan con estos ataques". (Télam)