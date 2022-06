El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "no puede indultar" a la dirigente social Milagro Sala porque la referente de Tupac Amaru "ha sido juzgada por tribunales provinciales" y "quien puede indultarla es el gobernador de la provincia".

"Les pido a los que me piden que indulte a Milagro que lean la Constitución. No me pueden pedir que haga un gesto que sea contradecir a la Constitución", subrayó en una entrevista con C5N. (Télam)