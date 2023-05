El presidente Alberto Fernández pidió hoy a la ciudadanía que "no se equivoque" a la hora de votar en las elecciones de este año, advirtió que "los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad y los que dicen ser el antisistema son los más que defienden el sistema" y, en un mensaje hacia el interior del Frente de Todos, pidió que "dejemos de discutir entre nosotros porque el problema está con los otros".

"Les pido que no nos equivoquemos, los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad, los que dicen ser el antisistema son los más que defienden el sistema. Los que nos dicen cómo resolver el problema de la deuda y el déficit son los mismos que lo crearon e hicieron negocios. Yo me voy con la tranquilidad de que ningún hermano mío se volvió millonario. Me voy con lo mismo que llegué. Dejemos de discutir entre nosotros, el problema no está entre nosotros, está con los otros", dijo el Presidente en un acto en Tecnópolis. (Télam)