(Por Silvina Oranges, enviada especial).- El presidente Alberto Fernández dijo hoy que no mantiene una "disputa" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sino que tiene "diferencias" con ella, pero aclaró que no quiere "pelear" con la expresidenta sino con Mauricio Macri, "la derecha y los causantes de la decadencia argentina".

Así lo afirmó en una rueda de prensa que ofreció esta tarde en la embajada argentina en París, a donde llegó esta mañana en la tercera y ultima escala de su viaje por Europa que lo llevó también a España y Alemania.

"En un reportaje con un diario muy importante de España el periodista me trajo al escenario las diferencias que podemos tener con Cristina. Todo el reportaje trató de subirme al ring con Cristina", explicó el mandatario sobre las declaraciones que hizo esta semana al diario español El País.

En ese marco, agregó: "Yo no me tengo que pelear y no me quiero pelear con Cristina sino con Macri, con la derecha y los causantes de la decadencia argentina, los que generaron la deuda, los que hicieron caer 20% el salario real que hay que recuperar".

"Allí está puesta mi cabeza, en resolver los problemas de los argentinos, en acotar los daños que el contexto internacional genera en Argentina, en ayudar a los más necesitados, en generar trabajo, en aprovechar oportunidades y como les dije a Pedro Sánchez y Olaf Scholz en ver la posibilidad de que Argentina rápidamente se ponga a licuar gas y exportarlo".

Al referirse a las diferencias dentro del Frente de Todos (FdT), el Presidente insistió: "No estoy discutiendo con Cristina, ni ninguna interna, no estoy pensando en mi reelección, estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos", dijo y agregó: "No tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias".

En tanto, afirmó que en las elecciones presidenciales del año próximo, el Frente de Todos debe "hacer lo que sea necesario para ganar y garantizar que el macrismo y la derecha no nos vuelvan a sumir en el mundo espantoso en que nos sumieron". (Télam)