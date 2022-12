El presidente Alberto Fernández dijo hoy que no le asigna "ninguna trascendencia" al hecho de que la selección argentina de fútbol campeona del mundo no haya pasado ayer por la Casa de Gobierno.

"No le asigno ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa de Gobierno. En lo personal, si tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela", dijo el jefe de Estado esta mañana en declaraciones a radio Con Vos. (Télam)