El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que necesita que "el mundo cambie para que los argentinos vivan mayor" y para eso no dejará de trabajar por esos "cambios" que son necesarios para que todos y todas puedan vivir "la vida que queremos".

"Todos saben que soy reformista pero lo que no quiero es convertirme en un conservador que no le importe que el mundo cambie. Necesito que el mundo cambie para que los argentinos vivan mejor. Lo que no quiero es vivir este presente", dijo el Presidente al poner en marcha en Olavarría la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría.

(Télam)