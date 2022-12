El presidente Alberto Fernández ratificó hoy que su "principal tarea" es "mantener la unidad" del Frente de Todos y dijo que el candidato presidencial de la coalición oficialista para el 2023 será el que "esté en mejores condiciones para competir".

"Si soy yo, seré yo y si es otro lo apoyaré encantando. La misión es garantizar que la Argentina no vuelva al pasado. Mi principal tarea es mantener la unidad del Frente de Todos y voy a trabajar en eso. Hay miradas distintas y hay que resolverlas a través de una PASO. Me voy a poner al frente de organizar esto porque soy el presidente del PJ y de la Nación y mi propósito es que la Argentina mire para el futuro y no para el pasado", dijo el mandatario en declaraciones a radio Con Vos. (Télam)