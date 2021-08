El presidente Alberto Fernández dijo hoy que le hubiera "encantado" que la oposición lo "hubiera ayudado con el tema de las vacunas contra el coronavirus y la renegociación de la deuda con el FMI", pero indicó que, sin embargo, arman una "discusión sobre quién entró a la residencia Olivos" durante el aislamiento.

"Yo tenía que seguir trabajando en Olivos. Me reuní con un montón de gente y no les pregunté de qué partido político venían", dijo el mandatario en declaraciones a AM750, en las que agregó: "No van a poner en duda mi honorabilidad". (Télam)