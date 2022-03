El presidente Alberto Fernández dijo hoy que le da "vergüenza" que en Argentina "una mujer padezca violencia de género".

"Debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo, y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer", dijo el mandatario desde José C. Paz, desde donde también llamó a "no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género". (Télam)