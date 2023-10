(Por Leonardo Castillo, enviado especial).- El presidente Alberto Fernández llegó a Beijing, capital de la República Popular China, para participar entre hoy y mañana del III Foro de la Franja y la Ruta.

Según está previsto, el mandatario argentino será recibido a las 18.30 (hora local, 7.30 de la Argentina) por su par de la nación asiática, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de esta ciudad, junto a los representantes de otras delegaciones que participan de esta cumbre.

El mandatario arribó a esta ciudad después del mediodía (hora local, madrugada en la Argentina), tras mantener en Shanghai un encuentro con la titular del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics, la exmandataria brasileña, Dilma Rousseff.

Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan saludarán a todos los jefes de las delegaciones que forman parte de este Foro, en el que participarán, además de Fernández, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y el mandatario chileno, Gabriel Boric, entre otros dignatarios.

Luego, el jefe de Estado chino encabezará una cena oficial de bienvenida para las delegaciones en el salón dorado del Gran Palacio del Pueblo, según consignaron fuentes oficiales.

Las deliberaciones del III Foro de la Franja y la Ruta "Juntos por el desarrollo y prosperidad comunes" comenzarán mañana, tras un discurso de apertura que realizará el mandatario anfitrión.

Fernández - Xi Jinping

En este contexto, está previsto que Fernández sea el primer jefe de Estado extranjero en exponer en el ámbito de este cónclave.

En horas del mediodía de Beijing, el Presidente también se reunirá con los directivos de China Energy - Grupo Gezhouba, uno de los mayores proveedores de soluciones integrales para el sector energético y proyectos de infraestructura.

Se trata de una firma que en la Argentina tiene a su cargo la construcción de la Central Hidroeléctrica Néstor Kirchner-Carlos Cepernic, en Santa Cruz, y el proyecto de Planta Depuradora Laferrere, en la provincia de Buenos Aires.

Swap chinos

La visita presidencial a Beijing permitirá también que ambos países anuncien la ampliación de sus acuerdos monetarios, lo que tiene como antecedente los 'swap' de monedas que permitieron fortalecer las reservas del BCRA con yuanes provistos por el Banco del Pueblo de China, la entidad monetaria oficial de ese país.

"Los bancos centrales de los dos países tienen una agenda de trabajo paralela. En esta ocasión, van a activar el Memorando de Entendimiento MOU (por sus siglas en inglés), que tiene cuatro áreas de acción: Investigaciones económicas, Internacionales, Superintendencia y Operaciones, donde está incluida la gestión del 'swap'", precisaron fuentes oficiales.

A las 15, hora local (las 4 de la Argentina de mañana), el Presidente intervendrá en Foro de Alto Nivel en el Centro Nacional de Convenciones de la capital china.

Se produjo una reunión entre Fernández y Rousseff en el último día del Presidente en Shanghai

Ayer por noche, cuando eran cerca de las 21.45 en la Argentina, se produjo una reunión entre Fernández y Rousseff en el último día del Presidente en Shanghai, donde cumplió una nutrida agenda de encuentros con directivos de empresas que apuntan a profundizar el desarrollo de la electromovilidad, la industrialización del litio y las energías renovables.

Participaron también el titular del Banco Central, Miguel Pesce; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el embajador argentino en Bejing, Sabino Vaca Narvaja, y el cónsul en Shanghái, Luciano Tanto, según informaron a Télam fuentes oficiales.

El encuentro se produjo en la sede del NBD que está ubicada en el distrito financiero de Shanghái, el barrio Pudong, donde la exmandataria brasileña recibió al jefe de Estado acompañada por su asesor Marco Tulio Mendonça más otras autoridades de la entidad financiera como el vicepresidente del banco, Vladimir Kazbekov, y el vicepresidente y director de operaciones, Qiangwu Zhou.

También estuvieron el jefe de Gestión del NBD, Leon Myburgh, y el jefe de riesgo crediticio de la institución, Kuldeep Geol.

La entrevista entre Fernández y Rousseff, que se extendió durante casi una hora y media, permitió reafirmar la intención de la Argentina de consolidar su ingreso al bloque de naciones emergentes fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que en agosto último acordó incorporar una serie de nuevos miembros, cada uno de ellos apadrinado por las naciones que ya lo integran.

Banderas de los Brics

Junto a la Argentina, los países que a partir del 1º de enero próximo se sumarán al bloque de los Brics son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán y Egipto.

Los cinco países y potencias emergentes que ya integran el grupo representan el 42% de la población mundial, el 30% del territorio del planeta, el 23% del producto bruto global y el 18% del comercio global, según cifras que hizo circular la embajada argentina en Beijing.

Uno de los valores que diferencian al bloque de los Brics de otros nucleamientos de países es "el compromiso compartido de reestructurar la arquitectura política, económica y financiera mundial para que sea más justa, equilibrada y representativa, basada en los pilares fundamentales del multilateralismo y el derecho internacional", según plantea un brief que circuló entre la delegación argentina.

Heads of 10 MDBs issue joint statement to strengthen collaboration in 5 crucial areas to achieve the #SDGs:

🔸Scale up finance

🔸Boost joint climate action

🔸Enhance country-level collaboration

🔸Strengthen co-financing

🔸Catalyse private sector

En cuanto a la institución financiera del bloque, el NDB (New Development Bank) se constituyó en 2014, año en el que se acordó también un Acuerdo Contingente de Reservas a fin de brindar herramientas a los países miembros para hacer frente a eventuales desequilibrios de su balanza de pagos.

Ese fondo común de reservas suma en la actualidad 100.000 millones de dólares, que no se transfieren desde los bancos centrales pero que cada país se compromete a prestar ante la necesidad de algún miembro (los 100.000 millones se componen según el siguiente detalle: 41.000 millones de China, 18.000 millones de Brasil, 18.000 de Rusia y 18.000 de India, más 5000 millones de dólares por Sudáfrica).

Para la inclusión de la Argentina al NDB, el Congreso deberá primero aprobar esa decisión a través de una ley expresa, al tratarse de una institución de crédito multilateral. (Télam)