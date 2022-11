El presidente Alberto Fernández llamó hoy a "articular la riqueza" de América Latina para "crecer juntos y construir la Patria Grande para que a todos nos vaya mejor" y dijo que "ser el continente más desigual del mundo es algo que nos debe preocupar y ocupar", para lo cual exhortó a que trabajemos con el fin de terminar con ese problema.

"Es el modo en que se ha de diagramado el mundo, el modo en que funciona el capitalismo financiero en el mundo, que posterga el hemisferio sur y genera mucho poder en el norte", apuntó Fernández al hablar hoy en la inauguración de la XV Edición de la Expo Congreso Internacional de los Municipios y las Ciudades, para Gobiernos y Prestadores de Servicios Públicos, bajo el lema "Ciudades para Vivir Bien".

En el encuentro, realizado en el predio de Tecnópolis, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli, el Presidente señaló que "nuestro continente, a pesar de las dificultades, tiene grandes avances" y remarcó que "somos una región de paz" donde no hay "conflictos entre quienes formamos parte de América Latina y el Caribe.

"Creemos en la democracia, respetamos los derechos humanos y podemos unidos avanzar y dejar de ser el lugar del mundo donde la desigualdad social es más profunda, y empezar a hacer la América Latina con la que soñaron San Martín, Belgrano, Artigas, Sucre, Bolívar, Perón y Evita", enfatizó.

MIRÁ TAMBIÉN Disgustado por la falta de respaldo, el juez Bruglia renunció a la Asociación de Magistrados

Al presentar las potencialidades de la región, Fernández pidió "sacarnos para siempre de la cabeza la idea de que somos un continente proveedor de materias primas", ya que "somos un continente que tiene una riqueza cultural extraordinaria, una enorme posibilidad de desarrollar el conocimiento, la ciencia y la tecnología y proveer conocimiento ciencia y tecnología a todo el mundo".

Tras aseverar que "somos un continente democrático que ha puesto en valor la democracia", dijo que eso quiere decir también "respetar el resultado de las elecciones" y "convivir en la diferencia".

En ese marco, celebró "enormemente el triunfo" de Luiz Inácio Lula Da Silva en el reciente balotaje en Brasil y le pidió "al pueblo de ese país "que conviva en democracia, que se respeten".

En la búsqueda de una mejor calidad de vida, el mandatario resaltó la "trascendencia de la labor de los intendentes", quienes "no son sólo la primer puerta de entrada al Estado, sino los vecinos que trabajan para sus vecinos cotidianamente, tratando de mejorarle las condiciones de vida y para hacer eso hacen falta gobiernos provinciales que los socorran y un gobierno nacional que esté presente".

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Rodríguez Saá reivindicó la Ley de Lemas que reinstauró en su provincia

Fernández sostuvo que los jefes comunales "son el primer eslabón de una cadena que se diseña para gobernar un país" y aseguró que las obras públicas que implementa la Nación "llegan a todos sin importar cómo piensan quienes gobiernan los distritos".

"Yo me he obsesionado con que la Argentina se iguale", porque "no hay argentinos del centro y argentinos de la periferia", expresó Fel jefe de Estado e insistió en la necesidad de "cambiar ese diseño estructural porque si no seguimos profundizando las injusticias y, si algo queremos, es que la injusticia desaparezca y que la igualdad social sea una realidad y crear una sociedad que a todos nos incluya".

En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que para dar "respuestas efectivas" a la sociedad "no tenemos que discutir" la autonomía municipal, sino una "articulación superadora y conjunta entre los diferentes niveles de gobierno, cómo damos respuestas más eficaces, efectivas y directas a las demandas de la comunidad".

"Es fundamental discutir cuáles son las atribuciones y obligaciones, y las responsabilidades de cada nivel de gobierno, y discutir el presupuesto con el que cuentan, así como en política los discursos y el marketing sin que figuren líneas de presupuesto en niveles de inversión es pura propaganda", destacó.

Por su parte, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, aseguró que los intendentes son "la columna vertebral, el brazo ejecutor de las políticas nacionales y provinciales", y además se preocupan "por hacer crecer con bajos presupuestos" a las industrias.

En el acto también estuvieron los ministros Tristán Bauer (Cultura), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación), la portavoz Gabriela Cerruti, el diputado Daniel Arroyo y el alcalde de San José de Costa Rica, Johnny Araya Monge, entre otros funcionarios nacionales e internacionales.

La muestra inaugurada hoy reúne a representantes de la industria, los servicios y las nuevas tecnologías con el objetivo de poner en común todos los avances para la gestión de los gobiernos locales y la prestación de servicios públicos.

(Télam)