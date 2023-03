El presidente Alberto Fernández calificó hoy como "un delirante político" al senador republicano Ted Cruz, quien presentó al Congreso estadounidense un proyecto de ley para exigir al gobierno de Joe Biden que investigue por corrupción a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "El presidente Biden obviamente no tocó para nada ese tema que solamente es producto de un delirante político de los Estados Unidos. Marginales políticos hay en todos lados, también en los estados unidos", sentenció el jefe de Estado durante una conferencia de prensa que se extendió por poco más de 12 minutos. En el marco de la gira presidencial que tuvo como última escala Estados Unidos, Alberto Fernández precisó que durante el encuentro bilateral que compartió esta tarde con su par estadounidense coincidieron en que los une haber recibido de los gobiernos que los precedieron "una economía destruida". "Tres veces (Joe Biden) dijo que teníamos algo en común que es haber heredado una economía destruida de los gobiernos que nos precedieron", subrayó el Presidente. Tras el encuentro con el presidente de Estados Unidos, al que Fernández calificó como "una buena tarde de trabajo", el mandatario planteó: "Sería injusto e ingrato si no dijera que Biden siempre nos acompañó en el FMI cuando el país estaba en muy malas condiciones de negociar". En ese sentido, el jefe de Estado destacó que su par de Estados Unidos se "comprometió" a apoyar a Argentina ante los organismos multilaterales de crédito para "amortiguar" los efectos de la sequía que se vive en el país, de modo tal de "construir un puente que permita pasar este año con más tranquilidad". "Le expliqué que, objetivamente, la sequía que Argentina vive, la peor desde 1929, le ha significado restricciones muy fuertes en sus ingresos y que, por lo tanto, teníamos que armar una suerte de puente que nos permita llegar al año entrante para tener posibilidades de recuperación de la producción agrícola, y el mayor desarrollo de Vaca Muerta", puntualizó. Al respecto, Fernández completó: "Me dijo que contara con él y con su Gobierno. Dijo algo más que comparto y me alegra enormemente escucharlo en boca de un presidente norteamericano: que está convencido que los organismos de crédito tiene que darse una política específica para los países de renta media"

Consultado acerca de si en la reunión a solas hablaron sobre China, Alberto Fernández respondió: "Lo que hablé a solas con el presidente Biden no lo voy a decir, pero debo decir que nada de eso se dijo, esos temas no fueron tocados". En otro tramo de la breve conferencia de prensa, el jefe de Estado fue consultado por una periodista española acerca de si sería candidato en las elecciones presidenciales de este año, a lo que respondió con humor: "Mirá si a una española le voy a dar esa primicia". "Todavía no hemos tomado ninguna definición. Tengo todo mi empeño y esfuerzo puesto en la gestión de gobierno que es lo que la Argentina necesita de mí en este momento que es muy difícil para la Argentina por esa sequía de la que antes hablé", detalló. Y completó la respuesta: "Tengo mi cabeza metida en ese problema junto al canciller [Santiago Cafiero], el ministro de Economía [Sergio Massa] y todo mi equipo. La verdad es que no estoy pensando en mi reelección. Sí estoy pensando en la victoria de nuestro espacio y para eso estoy trabajando"

Antes de dar inicio a las preguntas de la prensa, Alberto Fernández hizo un balance de la tan ansiada reunión con con Biden: "Fue un muy buen encuentro que nos debíamos. En estos años no es la primera vez que hablo con el Presidente. Hemos tenido tres o cuatro oportunidades, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de dedicar tanto tiempo a analizar lo que pasa en nuestros países y en el mundo"

"Estoy satisfecho por el encuentro y contento porque creo que se han abierto las puertas para un trabajo estratégico entre los dos países", concluyó. MD/MG/GAM NA