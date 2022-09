El presidente Alberto Fernández advirtió hoy sobre los movimientos de "odio y violencia y los viejos fascismos que vuelven a reaparecer" y sostuvo que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner "es resultado de ese odio" y "negarlos no nos hace bien".

"Las derechas recalcitrantes avanzan en Europa. No debemos permitir que eso pase. No hay ningún problema con la derecha democrática, pero las derechas que promueven el odio y la violencia no deben tener cabida en el mundo de hoy", dijo al exponer sobre “Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana” en la Universidad The New School, donde llamó a "construir un nuevo sistema internacional equilibrado y equitativo". (Télam)