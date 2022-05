El presidente Alberto Fernández expuso hoy las diferentes visiones de país que expresan el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) y sostuvo que mientras la coalición gobernante tiene el foco puesto en una "Argentina que otorga derechos", la alianza opositora "cree que la mejor sociedad es la que le quita derechos a quienes menos tienen".

"Ellos creen que la mejor sociedad es la que le quita derechos a quienes menos tienen. Nosotros creemos todo lo contrario: la mejor Argentina es la que otorga derechos", dijo el Presidente en diálogo con la radio 990.

En la entrevista, Alberto Fernández hizo además un repaso sobre sus casi dos y medio al frente de la Casa Rosada, atravesados por el fuerte endeudamiento externo heredado del gobierno de Mauricio Macri y el desafío impuesto por la pandemia de coronavirus, al tiempo que deslizó cuestionamientos al tratamiento de la gestión de gobierno por parte de algunos medios de comunicación.

"Siempre he dicho que si tengo un defecto como político es que predomina la racionalidad, pongo todo mi empeño y toda mi racionalidad en ver cómo superamos los problemas que tenemos. Uno ama a la política y cree que la política está para resolverle los problemas a la gente, ponerle el pecho e ir para adelante", sostuvo el Presidente.

El jefe de Estado dijo además que no le desea a nadie "gobernar un país en donde la pandemia nos atrapó, después de (Mauricio) Macri, que nos endeudó, y luego en medio de una guerra" y prometió que en "lo que quede de mandato voy a dejar todo de mí". "Seguramente acerté y me equivoqué muchas veces, pero lo hice honestamente. Nunca me corrompí", enfatizó y destacó los esfuerzos del Gobierno para enfrentar desde un inicio la pandemia, en un país en el que -por decisión de la gestión de Cambiemos-, ni siquiera se contaba con un Ministerio de Salud

En ese sentido, Fernández recordó las "primeras charlas" que mantuvo con el entonces ministro de Salud, Ginés González García, al comienzo de la pandemia "para poner en marcha hospitales, para fabricar los respiradores automáticos nacionales que Argentina necesitaba. Y trabajaron las 24 horas para darnos los respiradores que necesitábamos, de altísima tecnología".

"Hicimos todo ese esfuerzo y después apareció la vacuna. Hablamos con todos en el mundo para ver quien tenía vacunas para vender y fuimos uno de los primeros países en vacunar y de aquellas naciones de más de 30 millones de habitantes que más inmunidad alcanzó", relató.

En ese escenario, dijo el Presidente, "tuvimos que arreglar con los acreedores privados, con el Fondo Monetario Internacional, en una situación de mucha complicación", y graficó: "En medio de la pandemia llamabas aun acreedor y no te atendía nadie".

En otro orden, consultado por los festejos del próximo aniversario del 25 de Mayo, confirmó que no viajará a la Antártida y que en cambio concurrirá a la Catedral Metropolitana para participar del tradicional Tedeum por la fiesta patria.

"Quería ir a la Antártida, tenía todo organizado, era bueno recordar que es parte del territorio, pero las condiciones climáticas eran adversas, podemos entrar, y el riesgo es no poder salir", indicó y aseguró: "Haremos el Tedeum en Buenos Aires e iré a comer locro en alguna barriada y recordaremos así el 25 de mayo".

En la entrevista Fernández también habló de educación y contrastó las políticas públicas ejecutadas por su Gobierno en esa área con las de la anterior gestión de Cambiemos.

"Si alguien piensa que la mejor Argentina es la que cierra universidades, como pasó en los cuatro años del anterior gobierno, donde decían que un pobre no puede mandar a su hijo a la universidad, yo les pido que vayan a recorrer las universidades del Gran Buenos Aires, donde uno se da cuenta que el 90 por ciento de los alumnos son la primera generación de universitarios de familias humildes", afirmó.

Sobre el rol de determinados de comunicación, el Presidente opinó que éstos "tienen la costumbre de segmentar frases a la medida de sus necesidades y van construyendo distintos escenarios". (Télam)