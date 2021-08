El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "hay un sector" de la Argentina al que "no le conmueve saber que el 60% de los chicos menores de 14 años son pobres" y aseguró que desde la oposición "ni ahí nos acompañaron".

"No tienen la vocación de venir y sentarse y decirte 'más allá de lo que pienso vamos a arreglar esto porque está mal'", expresó el jefe de Estado en una entrevista que ofreció al programa Caja Negra que se emite por la radio de Internet Filo News.

En ese sentido, sostuvo que "recibimos un país con 36% de pobreza" y manifestó que los niños menores de 14 años "son chicos que se vieron afectados porque dejaron de ir al colegio, sus padres muchas veces trabajan en la informalidad y perdieron el trabajo".

"Hubo que reconstruir un Estado que salió en procura de defender a todos ellos, así nació la Tarjeta Alimentar, así nació el Plan contra el Hambre", dijo, y afirmó: "Yo pensé el Programa contra el Hambre como algo que nos iba a unir a todos, ni eso nos unió".

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno bonaerense presentó el Programa Sociocomunitario de Acceso a Derechos

En ese contexto, aseguró que "hay un sector de la Argentina al que no le conmueve saber que el 60% de los chicos menores de 14 años son pobres, no los conmueve". Y aseguró que "no tienen la vocación de venir y sentarse y decirte 'más allá de lo que pienso vamos a arreglar esto porque está mal'".

"Ni ahí nos acompañaron", afirmó, e insistió con que desde el Gobierno "hicimos un trabajo muy fuerte, creamos la Tarjeta Alimentar, ayudamos a sus padres con el IFE todo el año anterior, cuidamos el trabajo formal con el ATP".

Por otra parte, sostuvo que su Gobierno a partir de la pandemia de coronavirus "es un lugar difícil" pero aseguró que "tengo la íntima tranquilidad de que dejé todo, y todo lo que había que poner, puse".

"Pudimos poner de pie una Argentina que estaba fulminada, fulminada por la deuda", aseguró, y manifestó que "hubo que reconstruir el Estado, poner la salud de pie y todo en tiempos de mucha urgencia y pocos recursos".

Abundó que "cuando miro para atrás la tranquilidad que tengo es que puse todo, di todo".

"Si miro eso, digo tanto esfuerzo valió la pena; si miro los muertos digo que hubiera querido que sean menos", expresó.

En ese sentido, dijo que "tengo dos años por delante para compensar esto de ser el Presidente de la pandemia", porque "son años de salida, años mejores, para terminar de poner en orden y crecer como espero desde el primer día".

Acerca de las criptomonedas, afirmó que "hay una enorme discusión sobre el funcionamiento de las criptomonedas, no solo en Argentina, es un debate mundial".

"Es un tema de cuidado, en mi caso por lo desconocido y porque no se entiende cómo se materializa esa fortuna", expresó.

Así, señaló que "lo que dicen es que el efecto inflacionario se anula en gran medida", pero advirtió que "es un tema de cuidado, no quiero aventurar demasiado". (Télam)