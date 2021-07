El presidente Alberto Fernández cuestionó hoy a "quienes con las muertes por coronavirus hacen su propio negocio, el de dividir" a los argentinos y ponerlos "en veredas enfrentadas", al inaugurar una Planta Depuradora de AYSA en Guernica.

Fernández agregó que algunos sectores de la oposición y medios de comunicación "asustaron a muchos argentinos" en relación a las vacunas contra el coronavirus, mientras desde el Gobierno nacional intentaban adquirir dosis para sumar a las medidas de cuidado.

Gracias a la prédica del Gobierno "para que nadie temiera" a la inmunización y que "tuvieran la convicción de que la vacuna era la solución", dijo, hoy "más del 60 por ciento de los mayores de 18 está vacunado".

"Empezamos por los más débiles que habían quedado abandonados en los cuatro años anteriores", afirmó en referencia a la campaña de vacunación estratégica que lleva adelante el Gobierno en todo el territorio nacional.

Enseguida el jefe de Estado recordó a los muertos por Covid y dijo: "Sufrimos cuando hubo un muerto, no necesitamos sumar muertos para sufrir".

Fernández dictó hoy cinco días de duelo para homenajear y recordar a los 100.000 muertos por coronavirus en los casi 18 meses de pandemia.

"Estamos en 5 días de duelo porque nos duele mucho y merecen un homenaje y un reconocimiento. Todos y todas perdimos un afecto", dijo el mandatario al tiempo que reflexionó: "Espero que tanto dolor no sea en vano".

"La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos y nosotros no lo somos. Solo espero que tanto dolor no sea en vano. Que no se nos quite de la memora lo que vivimos. Nos apenaría mucho que el pasado vuelva. En honor a los que perdimos, seamos capaces de encarar el futuro de otra manera", dijo el Presidente.

El mandatario admitió que la Argentina "no está pasando su mejor tiempo", en un mundo "con un virus imperceptible al ser humano que fue capaz de darlo vuelta", y sostuvo la necesidad de avanzar "en medio de tanto dolor".

"Alguien me dijo cuando la pandemia empezó 'no hagas cuarentena porque se van a contagiar igual y se morirán los que tengan que morir'", recordó Fernández que, sin mencionarlo, se refería a las palabras del expresidente Mauricio Macri.

Recordó que esos dichos llegaron de quien estuvo al frente de un gobierno en el que "la salud había sido degradada, el ministerio no existía (era una secretaría), las vacunas se vencían en los galpones de la Aduana y así, una enfermedad erradicada como el sarampión volvía", y señaló que, además, se negaron a "terminar los hospitales porque se llamaban Néstor Kirchner".

Durante su Gobierno, con un sistema sanitario que recibió en crisis, se tuvo que enfrentar la pandemia por coronavirus.

En ese marco de emergencia y pandemia, reseñó el mandatario, "se construyeron hospitales modulares en todos el país para satisfacer la demanda de argentinos que se enfermaban con este virus que hasta el día de hoy no tiene remedio".

También tuvo el actual Gobierno que salir al mundo a buscar vacunas contra el coronavirus, un bien escaso y de difícil acceso.

"Fuimos a buscarlas en todo el mundo, recorriendo y hablando con todos", afirmó Fernández respecto a lo que fue el proceso de adquisición de las primeras dosis para comenzar la campaña de inmunización.

"Tardaron casi un año en llegar", siguió el jefe de Estado, y agregó que la Argentina fue gracias a esa impronta de salir a buscar vacunas al mundo, "uno de los primeros países" en comenzar el proceso de inmunización de su población, en momentos en que "el 90% de las vacunas quedaban el el 10% de los países".

Hoy, la Argentina puede mostrar los resultados concretos de este proceso, con un total de 31.255.730 dosis que ya llegaron al país y están siendo aplicadas a la población.

De ese total, 11.868.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.072.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS, y 7.790.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 28.283.544 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 26.134.815.

De ese total, hay 20.985.921 personas inoculadas con la primera dosis, y 5.148.894 cuentan con el esquema completo de vacunación. (Télam)