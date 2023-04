El presidente Alberto Fernández encabezará este viernes la reunión del Consejo del Partido Justicialista (PJ) en medio de la insistencia de sus socios políticos del Frente de Todos para que "defina si va a ser candidato" en las elecciones de este año. "Es un encuentro de compañeros donde se va a poner la fecha del Congreso Nacional del PJ y se va a hablar de la estrategia política. Es necesario que Alberto defina si va a ser candidato", resumieron a Noticias Argentinas fuentes partidarias. Según confiaron a NA, la reunión se desarrollará desde las 17 en la histórica sede de Matheu al 100 bajo "modalidad mixta", dado que de los más de 70 dirigentes que participarán del encuentro algunos estarán de manera virtual y otros presencial. Entre los invitados al cónclave partidario se encuentran el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; los ministros nacionales Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Eduardo "Wado" de Pedro (Interior). También serán de la partida el triunviro de la CGT Héctor Daer; el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el referente de Camioneros Pablo Moyano; los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa), entre otros. El encuentro se realizará en medio de una semana de turbulencia económica, dado que en los últimos días el precio del dólar blue, sumado a la interna política que se reavivó luego de que el ministro del Interior aseguró que en el Gobierno seguían existiendo "funcionarios que no funcionan". Con la interna a flor de piel, fuentes cercanas al jefe de Estado afirmaron que el mandatario "va a mantener hasta el final la duda respecto de su posible reelección, ya que así se asegura que el kirchnerismo no agarre la lapicera y haya PASO". "La duda sobre la candidatura de Alberto es la garantía de que no pongan a nadie con el dedo", sentenciaron. En la previa del encuentro, el ministro del Interior de la Nación afirmó que en la reunión del PJ van a buscar "una solución para ordenar la fuerza" y debatir "cuál va a ser la estrategia" del Frente de Todos. "Tenemos un consejo del partido, espero que se pueda discutir, debatir", resaltó De Pedro en declaraciones radiales y puntualizó: "Me parece que muchos vamos a ir ahí, al consejo del Partido Justicialista, a buscar una solución, una definición y empezar a ordenar nuestra fuerza política". Y concluyó: "Urge tomar decisiones para que la sociedad tenga una alternativa ante estos discursos desmoralizantes, anti argentinos y por pequeños grupitos empresarios". MD/MG/PT/KDV NA