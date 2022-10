El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "en la sociedad moderna no hay mejor inversión que no sea en educación, conocimiento, ciencia y tecnología", y afirmó que el objetivo de su Gobierno es "hacer una Argentina pujante y una sociedad poderosa", por lo que dijo confiar "en seguir educando a los argentinos, seguir sembrando conocimiento" porque "allí está el futuro".

Al encabezar el acto de cierre del Encuentro de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Soberanía Nacional, en el predio de Tecnópolis, el Presidente cuestionó a los sectores que "no entienden" la importancia de "apostar a la ciencia y la tecnología" y que el "Estado esté presente allí, porque no siempre es negocio".

Ese camino "lo vamos a mantener hasta el último día que gobernemos, porque allí está el futuro", en el marco de "la mirada federal que aplicamos para la obra pública, para la vivienda, para la educación, para la ciencia y la tecnología" porque "eso es lo que tenemos que hacer y dejar de concentrar al país en torno a las grandes ciudades", dijo.

En ese punto, criticó al expresidente Mauricio Macri, quien "solía decir que la aspiración que tenía era convertir a Argentina ya no en el granero del mundo sino en el supermercado del mundo", ya que "eso es no entender lo que pasa en el mundo y en la sociedad moderna".

"Promover esa meta solamente significa apostar a la postergación de Argentina, no significa otra cosa aspiracionalmente que ser el supermercado del mundo", donde "el desarrollo científico y tecnológico no para de avanzar", y "las sociedades más ricas son las del conocimiento", afirmó Fernández.

El jefe de Estado insistió en la necesidad de llevar "recursos y actores" a las zonas "periféricas" del país para que esa inversión "vuelva a esos lugares lo que son: zonas pujantes donde se pueda producir".

"No me gusta la Argentina que concentra su riqueza en el centro del país y tiene una periferia en el norte y en el sur. Esa es una Argentina muy injusta", puntualizó y graficó que el país se "pensó como una araña, donde el cuerpo está en el puerto y desde allí se manejan los recursos, pero no podemos permitir que siga ocurriendo".

Fernández advirtió que "tenemos por delante el enorme desafío de entrar en la modernidad" a través del "desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque hasta la industria se ha robotizado y reclama ciencia y tecnología no solamente manos de operarios que aprieten un tornillo Necesitamos mucho más".

Estuvieron en el acto los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y del área de ciencia de todas las provincias; funcionarios del Conicet y directores de distintos organismos de investigación, entre otros.

Filmus señaló que "no hay país del mundo que crezca sin ciencia y tecnología" y tras considerar que "parte de los problemas de América Latina vienen de que no desarrollamos políticas en ese sentido", destacó que "para nosotros es fundamental y decisivo agregar valor y ese es el tema del federalismo".

"No hay desigualdad mayor en Argentina que la de la ciencia y la tecnología, ya que el 85% de los recursos fueron invertidos en la zona metropolitana. Por eso el esfuerzo del Plan 2030 en la federalización", indicó el titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para Filmus, "avanzar sobre los umbrales del conocimiento tiene sentido si luego ese conocimiento se vuelve una herramienta para construir una sociedad más justa", la cual "no solo crezca más, sino que también tenga mejores condiciones de distribuir democráticamente los recursos", y consideró que "o hay forma de hacerlo sin la ciencia".

Por su parte, De Pedro puso de relieve "la decisión estratégica de Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández de Kirchner) y Alberto de mantener la centralidad que tiene el sistema científico y tecnológico" en el país, y apuntó que "cada una de las matrices productivas de las provincias argentinas sabe que tiene que pensarse de manera sustentable y proyectarse en el futuro de manera coordinada con ese sistema".

El ministro del Interior subrayó la necesidad de "ganar la discusión cultural" sobre la centralidad "en la sociedad que tiene el sistema científico tecnológico", ya que de este modo "va a ser difícil que otros que otros gobiernos puedan volver a retroceder en esta área, como se hizo en el gobierno de Mauricio Macri" que "por decreto anuló casi todas las decisiones que habíamos garantizado en el Congreso Nacional".

Durante la jornada, en distintas comisiones se promovió el debate y la integración de visiones entre quienes forman parte del sistema científico-tecnológico y universitario nacional para fortalecer el diseño y la planificación de las políticas públicas del sector con la mirada puesta en el desarrollo del país en los próximos años.

