El presidente Alberto Fernández aseguró esta noche que en la causa Vialidad, "Cristina no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda" y remarcó que la Vicepresidenta "no cometió ninguno de los delitios que se le atribuyen" en el alegato por el fiscal Diego Luciani.

"Es de una debilidad todo lo que ha hecho", señaló Fernández sobre el fiscal que lleva adelante la investigación en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz en una entrevista para el canal televisivo TN. (Télam)