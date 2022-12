El presidente Alberto Fernández afirmó hoy en Santiago del Estero que el viernes pasado dijo que "no se podía cumplir" con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables y ratificó que hoy piensa "lo mismo".

"Los diarios dicen que el viernes desobedecí la orden de la Corte y que el lunes la cumplí. El viernes dije que no podía cumplir la orden que dio la Corte Suprema y hoy digo que no la puedo cumplir. Por el sistema legal argentino no puedo pagar sentencias que no estén presupuestadas. No tengo los recursos. Lo único que me queda es un remanente de un bono con el que este Gobierno nacional ya le pago una deuda que tenia con Santa Fe y esa provincia aceptó. ¿Hay ciudades de primera y provincias de segunda?", dijo el jefe de Estado al encabezar en Santiago del Estero una reunión de los Bajos Submeridionales. (Télam)