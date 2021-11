El presidente Alberto Fernández relató hoy que en 2019 el entonces jefe de Estado Mauricio Macri le respondió "no me metas en este lío" cuando le pidió que le diera asilo al derrocado mandatario de Bolivia Evo Morales.

"Le dije al Presidente de entonces que había que darle asilo (a Morales, tras el golpe de Estado en Bolivia) y me respondió 'no me metas en este lío, voy a tener a toda la izquierda argentina todo el día frente a la casa de Evo'", expresó Fernández en la presentación del libro "Evo. Operación rescate", en la embajada de México.

Añadió que las gestiones para refugiar a Morales se agilizaron gracias a otros presidentes latinoamericanos, como Andrés Manuel López Obrador (México) y Mario Abdo (Paraguay). lo cual permitió -dijo- "preservar la vida de Evo de la peor maldad". (Télam)