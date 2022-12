El presidente Alberto Fernández dijo que "son todas fantasías" las versiones de la instalación de bases militares chinas en el sur del país y aseveró que la Argentina es "un país soberano".

"Eso de que China está poniendo bases militares en Ushuaia, en Tierra del Fuego, son todas fantasías, todo eso no existe. No puede haber bases ni chinas, ni (norte) americanas, ni francesas. Somos un país soberano", afirmó el Presidente en el ciclo de videoconferencias organizado por The Financial Times.

(Télam)