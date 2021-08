El presidente Alberto Fernández destacó hoy el Programa Ahora 12 como herramienta para incentivar la economía, a partir de la "expansión del consumo interno" y el consecuente aumento de la producción y la generación de empleo, en un "círculo virtuoso" que servirá al "plan de salida" tras la pandemia de coronavirus y una vez que estén cubiertas las necesidades sanitarias de los argentinos.

"Estamos lanzando un plan que fue muy exitoso cuando lo lanzó (la expresidenta) Cristina Fernández de Kirchner, con la idea que nunca claudicamos que es la de pensar que la Argentina se recupera, si produce, si genera trabajo y puede aumentar su consumo interno", expresó Fernández durante el acto en el fue lanzada la ampliación del programa Ahora 12.

La presentación del programa se realizó en el Parque Industrial de Cañuelas, adonde asistió gran parte del Gabinete nacional y del que participó el Presidente de manera virtual por el aislamiento preventivo que cumple tras su regreso de Perú.

En su discurso, Fernández insistió en la necesidad de lograr la "unidad" de los argentinos para construir "una sociedad más justa e igualitaria" y también un "país federal".

"No creo que existan provincias inviables; creo que existen provincias maravillosas que la historia no les dio la oportunidad; no soy de los que piensan que sobran 20 millones de argentinos", sostuvo el jefe de Estado y reafirmó el compromiso de su Gobierno a profundizar el plan de vacunación para que el coronavirus "no nos frene", dijo, y para que "nos permita seguir andando en unidad para construir el país que nos merecemos de una vez y para siempre".

En este sentido, aseguró que espera que, luego de la pandemia y tras haber quedado claro cuál debe ser el rol del Estado, ya nadie "pida cerrar colegios, universidades y hospitales públicos" y exhortó a construir sociedades con "sentido de solidaridad".

"Nada añoramos más que la unidad de los argentinos; abrazamos la causa del pueblo y de la gente y con la unidad del pueblo es más fácil alcanzar los objetivos; no es la unidad en el discurso único, sino en la diversidad, con miradas distintas, pero con los mismos objetivos; el objetivo no tiene que estar más en discusión", subrayó.

El Gobierno prorrogó hoy el programa Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2022 para abonar compras financiadas con tarjeta de crédito, todos los días de la semana sin límite de monto, y agregó la posibilidad de 24 y 30 cuotas fijas mensuales, además de sumar más rubros en los cuales se aplica. (Télam)