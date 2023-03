El presidente Alberto Fernández destacó hoy el rol de Argentina como "protagonista central" en las conferencias del G-20 y G-7 recientes y un "lugar central" en América Latina, y criticó la mirada de Juntos por el Cambio que asegura que el país está "aislado del mundo".

"Es una mirada tan errada. Argentina ha sido protagonista central de todos los G-20 desde que asumí, fue invitada al G-7. Me reúno con (Emmanuel) Macron (presidente de Francia), con Pedro Sánchez (de España) y me piden que me involucre en la solución del conflicto Ucrania-Rusia. Vinimos invitados por (Joe) Biden, que en su conversación pone a la Argentina en un lugar central de América Latina y me atribuye liderazgo. Qué equivocada está esa mirada", marcó Fernández en diálogo con C5N luego de su reunión bilateral con el mandatario estadounidense. (Télam)