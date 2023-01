El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “solo cumple con la obligación constitucional de mejorarle la vida a todos los argentinos desde una perspectiva federal”, al inaugurar una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti del partido bonaerense de José C. Paz, donde se anunció la finalización de las primeras 2838 obras públicas realizadas por el Gobierno nacional en todo el país.

“A mí no me tiene que agradecer nada, sólo cumplo con mi deber. Tenemos más de 2.800 obras terminadas y eso me da mucho orgullos”, señaló Fernández en un acto al que asistieron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Mario Ishii, según informaron fuentes oficiales.

En esta línea, Fernández informó que la financiación de esta obras se llevó a cabo "con recursos del Estado nacional" porque "es un derecho que tienen todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires a tener la mejor atención sanitaria".

Según informaron desde el Gobierno nacional, las 2.838 finalizadas forman parte de un total de 5.724 obras planificadas, de las cuales 2.801 están en ejecución y las 85 restantes, en circuito. El proyecto contó con una inversión de $247.294 millones en el 100% de los municipios del país y la Ciudad de Buenos Aires, equivalen a un promedio de 2,5 obras finalizadas por día.

"La Corte Suprema ha puesto esto en crisis porque quiere que parte de eso recursos los destinemos a la Ciudad de Buenos Aires. Hay que tratar de mejorar la vida a todos, y no a unos pocos", afirmó el Presidente.

Gracias a estas obras 2,5 millones de personas accedieron por primera vez al agua segura y saneamiento, se intervinieron 16.422 km de nuevas autopistas, autovías y rutas, y 15.543 km de repavimentación, y se construyeron 12 Hospitales Modulares y 75 Centros Modulares Sanitarios y de Aislamiento.

En este sentido, Fernández aseguró que “la ciencia es soberanía” y recordó que su Gobierno “no fue el que endeudó al país”.

“Con ciencia vamos a producir cosas como vacunas y o se las vamos a tener que pedir a nadie. No fuimos nosotros los que endeudamos al país. Firmamos un acuerdo con el FMI para pagar después de haber crecido”, apuntó el Presidente.

Desde Gobierno también celebraron que este impulso en la obra pública generó en el sector de la construcción "un total de 456.943 empleos", lo que significó "casi 70.000 empleos más que en octubre de 2021".

"Así, el trabajo registrado en el sector, completó en octubre pasado una serie de 19 meses consecutivos con variaciones interanuales del empleo mayores al 10%, superando el nivel de ocupación de 2019", dijeron desde la cartera.

Sobre esto, el Presidente remarcó durante el discurso que su objetivo es que "los argentinos tengan un trabajo digno" y por esto "defenderá las paritarias siempre".

“El Gobierno anterior les decía a los trabajadores que se hagan emprendedores y que repartieran pizzas. Quiero en cambio que los argentinos tengan trabajo digno”.

Finalmente, el presidente felicitó al intendente de José C Paz y aseguró que "quiere que se crezca con calidad".

"La aparatología de este hospital es igual al de los mejores centros de atención de la Argentina. El intendente lo hace por los paceños y paceñas", concluyó.

