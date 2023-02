El presidente Alberto Fernández anticipó hoy que en marzo próximo entregará la vivienda número 100 mil construida durante su Gobierno, y ratificó que bajo su gestión continuará poniendo "al Estado presente, dándole un techo a cada familia argentina que lo necesite".

"La gestión que me precedió entregó cero casas; yo me voy a ir con la tranquilidad de saber que cada día que fui presidente, heredándolo a (Mauricio) Macri, con la deuda con el Fondo (Monetario Internacional), con la pandemia y con la guerra, les di un techo a 85 familias argentinas cada día ", dijo el jefe de Estado.

Fernández habló en Catamarca durante la inauguración del primer complejo "Casa Propia-Casa Activa" del país que facilitará el acceso a la vivienda a personas mayores, de un total de 100 que se están construyendo en todo el territorio nacional en el marco de un plan que llevan adelante el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el PAMI, con una inversión de más de 22.000 millones de pesos.

En el acto, el Presidente también se refirió a los índices de mortalidad infantil: "Yo tengo un orgullo" porque la Argentina "ha registrado en el 2021 la más baja tasa de mortalidad infantil en toda su historia".

MIRÁ TAMBIÉN Se realizó la audiencia preliminar por juicio de lesa humanidad contra excomisario de San Martín

"A eso se llega con políticas activas del Estado. A veces, no todos pensamos igual. No todos sienten esa obligación de preservar a los otros", dijo en ese sentido el jefe de Estado, quien señaló que en el ámbito político no todos sienten "esa obligación de preservar a los otros" y destacó que su Gobierno ha implementado acciones para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Acompañado por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; la ministra de Mujeres, Ayelén Mazzina; la titular de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, Fernández, destacó el orgullo que siente de encabezar un Estado "presente".

"A fin de marzo vamos a entregar la casa 100 mil, aún no sabemos en dónde. Yo me voy a ir con la tranquilidad de saber que cada día en que fui Presidente -heredando a (Mauricio) Macri, endeudado con el Fondo, con la pandemia, con la guerra- a 85 familias argentinas, cada día, les di un techo. Ese va a ser un día inmensamente feliz para mí", afirmó el Presidente.

En materia de vivienda, Fernández anticipó que en los próximos días encabezará un acto en la localidad salteña de La Poma para entregar la vivienda 90 mil de todo el país, y comparó los índices de construcción con los de la administración Macri.

MIRÁ TAMBIÉN La UTA anunció paro desde las 17 en las cinco líneas del subte tras asesinato de policía

En ese sentido comentó que en Catamarca, durante los cuatro años que precedieron a su Gobierno no se entregaron viviendas, mientras que ahora se construyeron cerca de 2 mil y hay 4.500 en construcción.

Respecto a la inauguración del predio Casa Propia que se desarrolló hoy, explicó cómo han cambiado los paradigmas sociales y se preguntó quién puede considerar "pasivo" a una persona de 60 años.

"Ya no tenemos que pensar en la clase pasiva como el que espera el ocaso, porque esperan cada día un día nuevo para seguir disfrutándolo", afirmó.

El Programa Casa Activa fue lanzado por el presidente en junio de 2021, y la iniciativa prevé la construcción de 40 complejos de viviendas integrados a espacios comunes donde mayores de 60 podrán desarrollar actividades educativas, deportivas y de recreación, al tiempo que se les brindará el acceso a Centros de Día con atención de salud primaria y terapéutica, se informó oficialmente.

El plan se desarrolla en forma conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el PAMI en 23 provincias y 40 municipios de Buenos Aires, y se espera finalizar un total de 3.200 viviendas distribuidas en 100 complejos habitacionales que serán adjudicadas en comodato a los beneficiarios.

Los complejos cuentan con equipamientos comunes y colectivos, áreas para realizar actividades educativas, deportivas y de recreación, como biblioteca, pileta, parrilla, huerta, y centros de día con atención de salud primaria y terapéutica.

Antes del discurso del Presidente, el gobernador Jalil hizo uso de la palabra y se mostró confiado en "mantener el Gobierno nacional" de cara a las próximas elecciones gracias a las políticas públicas desarrolladas en estos años.

"Hoy inauguramos la primera Casa Activa del país, con pileta de natación climatizada, con biblioteca. Yo solo tengo agradecimiento por los 5.000 catamarqueños que antes de este fin de año van a tener vivienda", dijo.

Por su parte, Mazzina elogió a Fernández por su capacidad de "gobernar con pandemia, con crisis energética mundial, con un poder judicial operando para hacer tambalear la legitimidad de un gobierno que fue elegido de manera democrática. Le sumamos un poder mediático con una derecha antidemocrática, con mensajes de odio".

"Aun así lo hicimos bien, lo hizo bien. Lo hicimos con articulación federal. Por eso el presidente está visitando cada lugar de la Argentina", añadió la funcionaria que, durante el acto, entregó 400 kits de lactancia para mujeres de la provincia en el marco de la Ley de los 1000 días.

Tolosa Paz, en tanto, dijo que Casa Activa "es el símbolo también de un Estado presente que pone nuevamente no ya sólo a niños y niñas como privilegiados, sino a los adultos mayores".

A su vez, Maggiotti dijo en el acto que las viviendas colaborativas para los adultos mayores inauguradas hoy son "la primera política pública en este sentido de todo Latinoamérica". (Télam)