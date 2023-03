El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que sabe "cómo el mundo" mira a la oposición en Argentina, por lo que advirtió que sería un "retroceso" que desde esos sectores llegaran al Gobierno, y aseguró que su administración está "trabajando muchísimo" para solucionar la problemática de la inflación.

El mandatario se expresó en estos términos durante una entrevista concedida al canal C5N después de la reunión bilateral que mantuviera con su par de Estados Unidos, Joe Biden, en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Fernández llamó a "dar vuelta una página y concentrarnos en el desarrollo argentino", al alertar que "40 años de democracia coinciden con 40 puntos de pobreza".

Tras hacer un pedido para "elevar la calidad del debate", Fernández expresó: "Sé como el mundo mira a a nuestros opositores, y sería un enorme retroceso para Argentina que nuestros opositores llegaran al Gobierno, porque sería volver a las peores lógicas que dañaron tanto al sistema social, con endeudamiento y otras políticas muy nocivas".

Por otro lado Fernández destacó el rol de Argentina como "protagonista central" en las recientes conferencias del G-7 y el G-20 y con un "lugar central" en América Latina, por lo criticó la mirada de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) cuando afirma que el país está "aislado del mundo".

"Es una mirada tan errada. Argentina ha sido protagonista central de todos los G-20 desde que asumí; fue invitada al G-7; me reúno con (Emmanuel) Macron (presidente de Francia), con Pedro Sánchez (de España) y me piden que me involucre en la solución del conflicto Ucrania-Rusia", enumeró.

Y prosiguió: "Vinimos invitados por Biden, que en su conversación pone a la Argentina en un lugar central de América Latina y me atribuye liderazgo. Qué equivocada está esa mirada", insistió.

Consultado por la situación doméstica, Fernández aseguró que su Gobierno está "trabajando muchísimo" para combatir a la inflación, por la que responsabilizó a "una parte de especulación que complica mucho", aunque dijo que confía en que "los peores meses están pasando" y "tal vez marzo sea el último mes complicado".

De todos modos, planteó que "el problema inflacionario es permanente en todos lados del mundo", tal como lo verificó ene el encuentro con Biden, y recordó que el 5 de abril tendrá una teleconferencia con sus colegas de América Latina para tratar esa problemática.

"Y fue una reunión que no organismos nosotros, fuimos invitados", aclaró el mandatario sobre el encuentro virtual que compartirá con los presidentes Gabriel Boric (Chile), Andrés Manuel López Obrador (México), Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Diaz Canelo (Cuba). (Télam)