El presidente Alberto Fernández valoró hoy los logros obtenidos durante su gestión de gobierno a través de la obra pública, que "motoriza la economía de un país", y auguró que el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa será el "futuro" mandatario de Argentina.

Además, Fernández destacó que es el peronismo el que construye "hospitales, las escuelas, las universidades y los jardines de infantes", mientras que "los otros dicen que los hospitales sobran", y aseveró que "en política no todo es lo mismo".

Al dirigirse a los empresarios presentes en el acto de clausura de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en La Rural, Fernández se mostró en el escenario con el ministro de Economía, quien había finalizado su exposición, y le dijo al auditorio: "Van a escuchar la opinión del Presidente, pero acaban de escuchar la opinión del futuro presidente".

El jefe de Estado afirmó, durante la 68° edición Camarco, que durante sus cuatro años de gobierno hubo "tiempos difíciles, pero no dejamos de hacer", y destacó el rol de la obra pública que "motoriza la economía de un país".

"Algunos dicen que Sergio (Massa) usa la misma muletilla que yo sobre la deuda recibida, la pandemia, la guerra, la sequía; pero todo eso pasó y todo eso lo vivimos", recordó.

"Cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con la deuda con el Fondo Monetario Internacional y le exigimos al Fondo que nos deje hacer nuestro programa económico. La obra pública es lo que más motoriza la economía de un país. Han pasado cuatro años y pusimos en marcha mas de 6 mil obras, con una inversión de 1,8% del PBI anual. Hoy 3.600 obras ya están terminadas, pese a todo lo que pasó, nada nos detuvo", indicó.

Y agregó: "Llegamos al gobierno con 220 mil trabajadores" de la construcción y "480 mil tienen hoy, más del doble de lo que recibimos".

"Nos tocó tiempos difíciles pero no dejamos de hacer, hicimos obra pública porque creímos que todo el país lo necesitaba", refirió Fernández y destacó que "no hay un solo municipio que no haya recibido obra pública", porque "esa es la política que debe promover un Estado".

"Nos preocupa la logística, el transporte y por eso hicimos miles y miles de autovías que conectan a la República Argentina, para que se movilice a los puertos del Paraná o del Río de La Plata", refirió, y resaltó que "se hizo con criterio federal".

En ese sentido pasó "lo mismo con la hidrovía", luego que de "terminó la concesión, la tomó el Estado y en el primer año ganó 38 millones de dólares administrándola", enfatizó.

Señaló además a los empresarios presentes que si están "preocupados" porque en los "próximos 10 años" se construyan escuelas y hospitales, "hablen con nosotros", al afirmar que es la gestión del peronismo, y no las de otros sectores, la que encara esas obras.

"Los hospitales, las escuelas, las universidades y los jardines de infantes los hacemos nosotros; los otros dicen que los hospitales sobran", expresó el mandatario, en referencia a la oposición.

Fernández subrayó en ese sentido que "en política no todo es lo mismo" y puntualizó que "el Estado no es un espectador de la realidad" sino que debe "motorizar las fuerzas necesarias para que todo crezca y la distribución sea correcta".

El mandatario también anunció que dentro de 20 días va a viajar junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a la provincia de Chaco para "inaugurar un acueducto de 500 km que llevará agua a 450 mil chaqueños y chaqueñas".

"Esa obra la encontramos parada porque los recursos que estaban destinados para esa obra se usaron para el Paseo del Bajo en Puerto Madero. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué los de Puerto Madero andemos más tranquilos con nuestros autos o que los chaqueños tengan agua? ¿Se dan cuenta lo que se está jugando?", cuestionó sobre la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Resaltó que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) "registra más de un millón 100 mil personas que han ingresado al trabajo" y citó una frase del expresidente Juan Domingo Perón que "decía que gobernar es crear trabajo y creamos muchos".

"Tenemos en este momento una tasa de desocupación del orden del 6%, una de las más bajas de la historia, la capacidad industrial instalada es de 69%, la más alta en décadas", recalcó Fernández, y enfatizó que "la mejor sociedad que hicimos fue la que entregó derechos a los argentinos".

Contó que "lo que el mundo está pidiendo lo tenemos" y enumeró a "los alimentos", sobre los cuales "hay que dejar de hacer alimentos para animales y hacerla para personas, y por eso estoy pidiendo en el Congreso la Ley de agroindustria".

También mencionó el gas como combustible "de transición", el cual la Argentina tiene "la segunda reserva de gas no convencional en el mundo", además de mencionar "el hidrógeno verde que tenemos la Patagonia, con los mares y los mejores vientos", además del litio, el metal alcalino natural que el país del cual es "la tercera reserva" en el mundo.

El Presidente alertó que "una Argentina sin empresarios no tiene futuro" y delineó que "el Estado tiene que estar al lado" de ellos para "darle condiciones de trabajo para poder proyectar y hacer".

Fernández estuvo acompañado por el titular de Camarco, Gustavo Weiss; y por el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez.

Precisamente Weiss manifestó la idea de "pensar en el país por encima de cualquier interés sectorial".

Reseñó que "países que desarrollaron su industria fueron los grandes ganadores en siglo pasado, pero en este es fundamental el desarrollo del conocimiento".

Weiss apuntó a "la inversión en infraestructura social, que garantiza alta calidad de vida" y también "a la infraestructura económica".

Destacó además que la inversión "del sector público" en obra pública es "una de los más altas en los últimos años", aunque pidió que "sea más".

En la misma línea el empresario admitió que "el sector fue creciendo a tasas muy importantes desde 2020, aunque queremos ir por más, luego de décadas de baja inversión".

Y convocó a "las fuerzas políticas, empresarias, sindicales y otras entidades de la sociedad civil, y a través de ellas a la ciudanía toda, a combatir el flagelo de la inflación, requisito indispensable para el desarrollo sostenible en el tiempo". (Télam)