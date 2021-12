El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que seguirá "peleando para que en la Argentina haya una justicia mejor porque a veces se corporativiza" y entonces se hace "necesario pedir verdad y justicia, que es lo que deben garantizar los jueces".

"Voy a estar siempre trabajando por los que están injustamente presos. El sistema institucional no pone en mis manos la suerte de todos ellos, pero no me quita la responsabilidad" de bregar por un mejor sistema, advirtió el Presidente al hablar en el homenaje a las personas secuestradas por la última dictadura en la Iglesia de la Santa Cruz de esta Capital, cuando reclamaban por sus familiares desaparecidos.

(Télam)