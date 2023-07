El presidente Alberto Fernández pidió hoy a la gente que "a la hora de votar piense" que en la oposición creen que "sobran millones de argentinos" y solicitó el acompañamiento a la precandidatura presidencial de Sergio Massa (Unión por la Patria), porque "allí está el futuro que merecen" los ciudadanos.

"A la hora de votar piensen que tenemos que seguir el camino de Perón y Eva, que siguieron Néstor y Cristina (Kirchner), que seguí yo y que en esta provincia siguieron Lucía (Corpacci) y Raúl (Jalil)", afirmó en Catamarca.

"Tenemos que seguir en esa senda porque los que están enfrente piensan que sobran millones de argentinos. A la hora de votar no se olviden y acompañen a Sergio a nivel nacional, porque allí está el futuro que los argentinos merecen", dijo el Presidente al encabezar un acto de entrega de viviendas en esa provincia del noroeste del país.

El jefe de Estado encabezó el acto en el barrio Valle Chico de San Fernando del Valle de Catamarca, en el que estuvo acompañado por el gobernador Jalil; por la senadora nacional y exgobernadora Lucía Corpacci y por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.

En otro tramo de su discurso destacó el acto de inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) en la ciudad bonaerense de Salliqueló, el próximo domingo, del que participará junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, lo que se convertirá además en la primera foto de unidad de la coalición oficialista rumbo a las PASO del próximo 13 de agosto.

"Es mentira que el Norte no puede desarrollarse y el Sur tiene la energía de transición. El domingo casi vamos a declarar nuestra independencia energética cuando demos por terminado el Gasoducto Néstor Kirchner", dijo el Presidente en su mensaje.

"Es una obra que comenzamos en plena pandemia y la terminamos en tiempo récord, que cruza toda la Argentina desde los Andes hasta el centro de Buenos Aires. Para el segundo tramo vamos a llamar a licitación antes de que termine este Gobierno. Son dólares que ingresan para la Argentina, que los necesita", añadió.

Además, Fernández destacó los recursos de su gestión dedicados a las provincias del Norte Grande.

"Con esa lógica hemos trabajado en el Norte. Hemos sido el Gobierno que más dinero y recursos destinó al interior de la Patria. Que el 40% de nuestros recursos estén en el Norte tiene que ver con las necesidades que había tenido. Es maravilloso lo que hemos podido hacer", remarcó.

Y recordó que mientras que el Gobierno de Mauricio Macri entregó 14 mil viviendas en cuatro años, en su mandato son "117 mil familias que tienen sus casa, que pagan un crédito que pagan según el salario, no según la inflación o el dólar".

"La política le cambió la vida a alguien. A mí no me deben nada, era un derecho que ustedes tenían, pero otros se hacían los distraídos y no querían reconocer ese derecho", dijo Fernández en referencia a los nuevos beneficiarios.

Una de las postales del acto se dio durante la entrega de las viviendas, cuando una familia integrada por una mujer y sus tres hijos recibieron, con lágrimas en los ojos, las llaves de manos del jefe de Estado.

Previamente, Jalil, señaló que durante la gestión de Fernández a los catamarqueños "les fue muy bien" y le agradeció al Presidente "por creer en el Norte".

El mandatario destacó que su provincia "es la que más empleo privado genera" gracias a los parques industriales, a una industria minera "controlada" y con licencia social, y por el turismo que crece gracias al plan PreViaje.

En ese sentido, se preguntó que hubiera pasado si Argentina no hubiera "tenido la pandemia, el cambio climático" y destacó que hay mucha gente que está volviendo a vivir en la provincia luego de haber probado suerte en grandes centros urbanos.

Respecto de las elecciones, Jalil afirmó que "hay cuatro barcos" en competencia y que el de Unión por la Patria es el de "la unidad y el federalismo".

La senadora Corpacci recordó que fue ella fue, en 2015, una de las artífices de la compra del terreno donde hoy se levanta el barrio Valle Chico y relató "lo difícil que fue avanzar" durante el Gobierno de Macri.

Luego, enumeró obras, en rutas, hospitales, acueductos y, dirigiéndose a Fernández, dijo: "Los fondos que hemos recibido, se los vamos a agradecer siempre".

A su turno, Maggiotti también retomó las comparaciones con la administración de Macri y afirmó que así como "hay momentos en los que se construyen viviendas, en los que hay igualdad de oportunidades, también hay gobiernos que pensaban que había ciudadanos de primera y de segunda".

Las del día de hoy fueron 90 viviendas, de un total de 456, que requirieron una inversión de más de 790 millones de pesos y corresponden al Plan Nacional de Suelo.

Según se informó oficialmente, hasta ahora el Gobierno nacional entregó 627 casas en el barrio Valle Chico, mientras que otras 1.731 se encuentran en ejecución. En la provincia de Catamarca ya se otorgaron 2.336 casas y 4.036 están en ejecución, con una inversión nacional que supera los 53.000 millones de pesos. (Télam)