El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró hoy que "no descarta" ser candidato por Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las próximas elecciones, aunque aclaró que en la actualidad carece "del tiempo necesario como para tomar esa decisión".

"Hoy me estoy ocupando de ser ministro de Salud de la Ciudad. Vine a eso, voy a cumplir el plan de gobierno que organizamos con Horacio (Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno) y luego se verá en función de los caminos de la vida que me toquen los transitar. No tengo tiempo como para tomar esa decisión", señaló Quirós en declaraciones a FutuRock.

Y al responder sobre una eventual postulación el funcionario remarcó: "No puedo asegurar de ninguna manera que no me vaya a postular. Depende de las circunstancias y del plan de gobierno".

El funcionario afirmó que llegó al espacio público porque tiene "la voluntad de trabajar en lo que es de todos y aportar"

"Veremos cómo puedo seguir aportando en el futuro", puntualizó. (Télam)