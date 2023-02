El jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, volvió a cruzar hoy a la titular del PRO, Patricia Bullrich, y le pidió que hable "en serio, con datos reales" sobre la utilización de pistolas Taser en el distrito porteño, luego de que la precandidata presidencial le pidiera a Horacio Rodríguez Larreta que "tome la decisión" de implementarlas.

"Uno no compra cosas que no va a usar, ya hicimos la compra de sesenta pistolas Taser. Prefiero no polemizar (con Bullrich), pero sí digo que hay que hablar enserio, con datos reales" , sostuvo esta mañana el funcionario en declaraciones a Radio 10.

Miguel explicó que "están esperando a que lleguen al país" porque "deben ser autorizadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac)".

“Para poder usar las pistolas taser hay que tenerlas y eso es lo que estamos tramitando. Nosotros ya hicimos la compra, estamos esperando que lleguen al país, pero por cuestiones del proveedor todavía no llegaron".

Miguel reiteró así su rechazo a los cuestionamientos que había hecho Bulllrich esta semana, cuando instó a Rodríguez Larreta -su contrincante en la carrera presidencial por el PRO- a "usarlas" en vez de "pedir permiso".

"En vez de pedir más permiso, usalas, punto. No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito", indicó Bullrich en una entrevista con el canal A24.

"Le diría a Horacio: tomá la decisión", agregó la titular del PRO en su cuente de Twitter.

En sus declaraciones de hoy, Miguel explicó que el proveedor de las pistolas y la Ciudad iniciaron una demanda judicial al gobierno nacional por la demora del permiso de la ANMAT.

“Entendemos que en la Ciudad de Buenos Aires para ciertas situaciones las pistolas taser son convenientes, sobre todo dónde hay una gran concentración de personas es preferible", sostuvo el jefe de gabinete.

Asimismo, indicó que hoy en día "es muy difícil estar en desacuerdo con el uso" y que "después podemos discutir en que casos es mejor usarlas".

“Todo requiere capacitación permanente, sin importar que arma de fuego sea".

Finalmente, Miguel se refirió a la presentación del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como candidato a presidente en las elecciones del 2023: "Estoy convencido que Horacio es el encargado justo para transformar la Argentina".

(Télam)