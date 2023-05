El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, intentó ponerle paños fríos a las internas que que se produjeron en el PRO al remarcar que "esta es la etapa en la que se encuentran las diferencias y no hay que dramatizarlo". Miguel consideró que para él "es natural", y subrayó: "Lo que me parece muy importante es que nos enfoquemos en terminar de construir una ofertar seria para los argentinos, con responsabilidad y donde les hablemos con la verdad". El funcionario porteño reconoció en diálogo con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, que "la situación del país es muy compleja y va a requerir de un esfuerzo de todos". Asimismo, confirmó que seguirá "trabajando junto" con la precandidata presidencial Patricia Bullrich, más allá del resultado de las PASO, porque son del mismo espacio. "Con Patricia Bullrich formamos parte del mismo espacio y vamos a seguir trabajando juntos independientemente del resultado en las PASO porque lo que nos une son las enormes coincidencias", precisó. Con respecto a los candidatos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, destacó que "están las ganas y la necesidad de que haya alguien del espacio que continúe con estos 15 años de gestión". En ese sentido, elogió al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós: "Todos sentimos que es un orgullo como candidato y posible jefe de Gobierno si la gente lo eligiera"

Asimismo, indicó sobre Quirós que "no es moneda de cambio sino uno de los dos o tres candidatos del PRO" y añadió que "viene trabajando estos ocho años en muchísimos aspectos de la Ciudad". "Creemos que es bueno llegar a las PASO con un solo candidato del partido. Con Horacio (Rodríguez Larreta) estamos convencidos de que la Ciudad debe seguir siendo gobernada por alguien del PRO que le imprima esta identidad", continuó Miguel. Y agregó: "El mecanismo por el cual se defina al candidato que podría representar mejor al PRO en una elección aún no está definido, pero estoy convencido de que se van a encontrar algunos criterios para hacerlo". Por último, se refirió al tema de los planes sociales y señaló: "Deben servir para que las personas salgan de esa situación de necesidad y vulnerabilidad. Por eso tienen que ser transitorios y se debe terminar la intermediación. Tienen que ir desde el Gobierno, el Estado, a los beneficiarios". "Los plazos de cada plan tienen una duración según su diseño, pero si el beneficiarios no cumple con la capacitación, lo pierde", concluyó. NAG/GAM NA