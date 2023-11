La presidenta del Partido Socialista (PS), Mónica Fein, dijo hoy que en el balotaje del 19 de noviembre "se ponen en juego los valores democráticos", afirmó que a su partido no le da "lo mismo lo que pase en la Argentina" y manifestó que "no hay lugar para el voto en blanco, no gana la abstención ni el voto nulo", por lo que "hemos decidido convocar a votar por Sergio Massa".

Fein explicó que ante la segunda vuelta electoral entre el candidato de Unión por la Patria (UxP), Massa, y el de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "el Partido Socialista, que no acompañó ninguna de esas propuestas, entendió que no podía ser prescindente".

"Debía buscar una alternativa que defendiera los valores democráticos, no porque apoyáramos o seamos parte del gobierno de Massa, ni porque no seamos críticos de las políticas que ha llevado este gobierno, sino porque entendemos que lo que se pone en juego son los valores democráticos, y que Milei no es una opción para ser presidente de la Argentina", dijo Fein en declaraciones a Télam.

Tras la resolución del Comité Ejecutivo del PS, que se reunió esta tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fein aclaró que el apoyo a la candidatura de Massa no significa adhesión a sus propuestas.

"Venimos a hablar desde una fuerza opositora que se ve en la necesidad de defender la democracia para seguir debatiendo, construyendo y defendiendo los valores básicos", agregó la titular del PS.

La exintendenta rosarina explicó que "no todo es un mercado, existen valores que debe garantizar el Estado y la diversidad de opiniones debe primar".

Para la dirigente socialista, "Milei representa lo contrario: la violencia, la descalificación, la idea de que todo es mercado, la eliminación del contrario, el negacionismo del terrorismo de Estado".

El Comité Ejecutivo del PS reunió hoy a todas sus "corrientes de opinión", explicó la titular del partido, en un encuentro que debatió su posicionamiento de cara al balotaje presidencial del 19 de este mes.

La fuerza política emitió un comunicado en el que anunció su apoyo a la candidatura de Massa porque, dijo Fein, "no nos da lo mismo".

"Las distintas corrientes de opinión se expresaron por la preocupación que tenemos por la situación en la que está Argentina, y la necesidad de que el socialismo siga defendiendo sus valores", explicó y agregó que "primó para sacarlo por unanimidad que no nos da lo mismo lo que pase en la Argentina, y que no es para nosotros una opción La Libertad Avanza".

El socialismo, que en Santa Fe construyó para los comicios locales el denominado "frente de frentes", sumándose al PRO y la UCR, tomó ahora un camino diferente al de sus socios provinciales.

Fein recordó que Milei "a los socialistas nos ha llamado excremento humano, a otros cucarachas, ratas", y explicó que "cuando uno plantea 'excremento humano' está planteando la eliminación de quien no tiene un pensamiento igual".

La presidenta del PS aclaró que "somos opositores" al gobierno actual y que ella en particular es "muy crítica".

"Hemos planteado que son corresponsables con el gobierno de Mauricio Macri de muchos de los problemas que tiene el país, inclusive en gran medida esa dirigencia política, al no dar respuesta, ha generado la existencia de actores como Javier Milei", sostuvo Fein en su análisis de la coyuntura política.

Sin embargo, enfatizó, "eso no nos confunde, todas esas críticas las queremos hacer en el Congreso, las que queremos aportar, queremos tener nuestras propuestas y debatirla en el marco del respeto institucional y la diversidad de pensamiento".

La dirigente santafesina, además, advirtió que en el balotaje "no hay lugar al voto en blanco, no gana la abstención ni el voto nulo, gana uno de los dos, para nosotros no es lo mismo y por eso hemos decidido convocar a votar a Sergio Massa". (Télam)