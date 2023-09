El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, criticó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por sus dichos sobre el cambio climático y afirmó se trata de "un acto de necedad de un tozudo". "Tener en una campaña electoral una discusión respecto de ésto no solamente hace a la futilidad de lo que dice Milei, que en definitiva ni siquiera es una provocación sino un acto de necedad de un tozudo, sino que verdaderamente supone que pongamos en agenda qué va a hacer el Estado para lo más trascendente que supone el cambio climático como desafío que es la adaptación a un escenario sumamente adverso para que su sociedad y su economía no sufran", sostuvo el funcionario nacional. En declaraciones radiales, el reconocido ambientalista afirmó que el cuidado de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático forman parte de "una agenda trascendente por el presente, no sólo por el futuro". Y continuó: "Está demostrado científicamente el acumulamiento de gases de efecto invernadero en la atmósfera que provoca una alteración climática. Fenómenos que hubo siempre aparecen ahora más pronunciados, agudos, recurrentes, intensos, como las sequías, incendios, huracanes, olas de frío, olas de calor". "No teniendo un equilibrio, una relación armónica con la naturaleza hemos llegado a este marasmo ambiental", lamentó Federovisky. Y agregó: "Discrepo y combato filosóficamente la posición de Milei, sobre todo lo que dice de que el mercado puede regular eso

No es una postura para discutir, sino la defensa de intereses". De todos modos, destacó que "se haya introducido este debate" y pidió que "esta discusión esté presente en los debates presidenciales". PT NA