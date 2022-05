El dirigente de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, aseguró hoy que si el expresidente Mauricio Macri llega a ser el candidato presidencial de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023 él no lo votaría, como tampoco "miles de radicales", ya que con el exmandatario lo separa una "incompatibilidad ideológica".

El exministro del Interior y exdiputado nacional del radicalismo, al ser consultado en la radio AM 530 sobre si votaría a Macri en caso de que el expresidente resultase el candidato a presidente de JxC, profundizó: "No lo votaría, claramente hay una incompatibilidad ideológica, no lo votaría ni yo ni miles de radicales".

Storani aclaró de todos modos que no cree que Macri sea quien encare la candidatura presidencial de la principal coalición opositora y explicó que, en lo personal, él siempre fue crítico de su gestión frente a la Casa Rosada, a la que calificó directamente de "mala".

"Su gestión fue mala: pobreza cero no lo logró, bajar la inflación tampoco, dijo que tenía el mejor equipo de los últimos cincuenta años y tampoco lo fue", puntualizó Storani.

El dirigente radical, quien también es docente universitario de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), consideró que "Macri tiene pocas chances" de volver a ser candidato y agregó que "si quiere disputar el electorado de (Javier) Milei y establecer una eventual alianza no va a prosperar".

En sus últimas apariciones mediáticas, Macri propuso reformular el rol del Estado y sugirió profundos cambios, con privatizaciones y recortes, para empresas públicas como YPF y Aerolíneas Argentinas.

"Tenemos que salir del cuentito de esta gente que nos dice que hay que agrandar el Estado, porque los únicos que se ayudaron son los amigos y familiares de los políticos", dijo anoche Macri en una entrevista concedida a la señal de noticias LN+, del grupo La Nación.

En ese reportaje, al hablar de Aerolíneas Argentinas, se preguntó "¿por qué los aviones tienen que ser del Estado?", tras lo cual planteó que para el corto plazo él propone "ni un dólar más destinado a una compañía aérea estatal", a la vez que definió a la empresa aérea de bandera como "una fábrica de empleo para La Cámpora". (Télam)