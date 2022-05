El ex canciller Jorge Faurie consideró que la última gira que realizó el presidente Alberto Fernández por Europa tuvo "más repercusiones de política interna que avances en política exterior".

"Las repercusiones de la última gira son más de política interna que avances en política exterior", sostuvo el ex funcionario nacional. En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, el ex titular del Palacio San Martín lamentó que el viaje del mandatario por España, Alemania y Francia "puso de manifiesto las grandes confusiones que existen en el posicionamiento de la política exterior".

Con respecto a la valoración de "liderazgo confiable" que resaltaron en Alemania por las conversaciones, el ex ministro de Relaciones Exteriores indicó: "No sé el origen de esta frase de la agencia oficial de noticias alemana. No quedó nada claro de qué dialogaron y hubo discrepancias en la posición de dicho país".

Por otra parte, al referirse a la reunión entre la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, Faurie señaló que se trata de un mensaje de preocupación que tienen por el país y las alianzas, por ejemplo, con China: "Sabino Vaca Narvaja es un gran embajador de los intereses que China tiene en nuestra región. Eso inquieta a Estados Unidos.

China tiene sus intereses en la región y nosotros aparecemos como facilitadores". "Nadie tiene por qué llevarse mal con China, pero no por eso darle una base en la Antártida, en Tierra del Fuego, o permitirles la pesca indiscriminada en nuestra costa.

Estados Unidos sigue siendo uno de los tres principales inversores en la Argentina", afirmó el ex funcionario nacional. MC/PT/KDV NA