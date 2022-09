El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) y referente de la agrupación Patria Grande, Federico Fagioli, afirmó hoy que su espacio decidió permanecer en el bloque oficialista porque "se resolvieron las demandas que veniamos pidiendo" y para "acompañar" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", que el jueves pasado sufrió un intento de asesinato.

"Nosotros definimos, por ahora, no corrernos del bloque oficialista del FdT. Se resolvieron las demandas que veníamos pidiendo y también acompañamos la situación de Cristina. Originalmente hablamos de un salario universal, pero hace tiempo venimos hablando de una política concreta de refuerzo", indició Fagioli en declaraciones para la radio online FutuRock.

El ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo el domingo pasado que parte de lo recaudado por el nuevo esquema de liquidación de exportaciones al complejo sojero tendrá como destino "ayudar a las economías regionales, a los pequeños productores y también a los sectores sociales más postergados" que se encuentran en situación de indigencia.

En una conferencia de prensa, en el Palacio de Hacienda, Massa sostuvo que "de la potencial mayor recaudación producto de un tipo de cambio de 200 pesos para las exportaciones de soja, surgirá un fondo que administrará la Secretaría de Agricultura y que tiene por objetivo mirar cadenas de valor de las distintas economías regionales" y para ayuda social a cargo de la Anses.

El diputado explicó que se asumió un compromiso con el Frente Patria Grande para dar "un refuerzo de ingresos" que tenga un valor "similar a la canasta básica".

Para Fagioli, esta política tiene que alcanzar a "2 millones de personas por debajo de la línea de indigencia".

"Hay que acompañar a Cristina y estar en unidad. Vamos a trabajar en la implementación para que sea lo más amplio posible", aseguró.

Fagioli señaló que, previo al atentado, la Vicepresidenta se había comunicado con el espacio para confirmar que la política de refuerzo se iba implementar como parte de los anuncios formulados por Massa.

"Nadie puede decir que en Argentina no hay indigencia, nadie puede decir que no a una política concreta que busca que nuestros pibes no se mueran de hambre. Hay una necesidad fundamental de que el pueblo argentino tenga un rol protagónico. Sobre todo cuando la oposición está preparando las condiciones para volver con más voracidad", puntualizó. (Télam)