En dicha entrega, la ONG CILSA le entregó un reconocimiento a Yáñez por su labor en el país con la inclusión de personas con discapacidad. “Este es un sueño más que cumplimos. Una silla de ruedas les abre un sinfin de posibilidades: los acerca con menos dificultad a estudiar, a trabajar, a valerse por sí mismos, a practicar un deporte, a generar su autodependencia. Todo mi cariño para ustedes, es una alegría enorme para mí”, expresó Fabiola Yáñez a las beneficiarias y beneficiarios en el evento que tuvo lugar en Pilar.

Fabiola Yáñez hizo posible la entrega de sillas de ruedas

Es resultado del vínculo que generó Yáñez con Walkabout Foundation del Reino Unido que proporciona sillas de ruedas y rehabilitación en el mundo y también financia la investigación para encontrar una cura para la parálisis. Como así también, la ONG CILSA cuenta con un Programa de Entrega de Elementos Ortopédicos a nivel nacional, que hizo posible la gestión y logística para que llegara, en este caso, al Polideportivo Municipal Del Viso de Pilar donde se hizo efectiva la donación de la fecha.

Fabiola Yáñez

"A mí me cambió todo porque no podía trabajar, no podía ir a comprar. Gracias a todos ustedes me cambió la vida. Esto me pone bien por todos los que lo necesitan” contó uno de los beneficiarios tras recibir su nueva silla de ruedas.

Esta alianza también posibilitó una primera entrega a finales de 2021, donde 60 beneficiarias y beneficiarios recibieron nuevas sillas que les permitieron continuar desarrollándose con movilidad propia.

Participaron de la actividad el intendente de la localidad, Federico Achaval; la presidenta de CILSA, Silvia Carranza; Paula González, secretaria de Desarrollo Social de Pilar; Flavia Palavecino, directora de inclusión social de Pilar y Laura Wierzylo, directora institucional de Programas Sociales de CILSA.