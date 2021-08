El candidato a gobernador de Corrientes del Frente de Todos, Fabián Ríos, aseguró hoy que “llama la atención” que no haya sido encontrado quien ayer baleó al diputado Miguel Arias en un acto de cierre de campaña en la provincia.

“Llama la atención que no encontraron a quien lo baleó; es un pueblo muy chiquito donde ocurrió y no es explicable que inmediatamente no se detecte quién fue; no tiene mucha explicación”, aseguró Ríos al hablar esta mañana por la radio online FutuRöck.

El diputado correntino Miguel Arias fue baleado ayer durante un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá, se encuentra estable clínicamente y será trasladado hoy a la ciudad capital provincial en un avión sanitario, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente.

“Esto cambió sustancialmente el panorama. Los cierres de campaña son con alegría y esperanza y esta situación de Miguel Arias cambió al situación”, explicó Ríos, uno de los candidatos a la gobernación de la provincia en la elección del próximo domingo por el Frente Corrientes de Todos.

Ríos indicó, al referirse al legislador baleado, que “por suerte superó la situación más compleja de lo vivido ayer, está fuera de peligro y va a ser trasladado a Corrientes Capital luego de ser intervenido”.

Sobre quién pudo haber sido el autor del ataque, Ríos afirmó que “no se sabe más de lo que trascendió de comentarios".

"Lo único que sabemos es que salió un disparo que dio en Miguel, esto es lo único que sabemos concretamente”, agregó.

Asimismo, dijo que aún no tuvo contacto ni con el gobernador provincial, Gustavo Valdés, ni con autoridades del área de Seguridad, para obtener información sobre lo ocurrido.

Por último, sobre los comicios del próximo domingo en la provincia, Ríos dijo que “la expectativa es ver si la gente de Corrientes comprendió nuestro mensaje”.

“Luego de un cuarto de siglo de gobernar este modelo político en la provincia le estamos pidiendo a la gente cuatro años, que Corrientes da para mucho más que se paguen los salarios del sector público en término, esa no puede ser la principal aspiración”, concluyó. (Télam)