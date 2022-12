Nora Pellicer, exsecretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, acusada de la sustracción, retención y ocultamiento de dos niños y una niña durante la última dictadura militar, recusó a la ayudante fiscal, en el marco del juicio que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata sigue contra 6 expolicías, un exministro bonaerense y la exfuncionaria judicial.

Se trata del juicio conocido como "Hogar de Belén", por el nombre de la institución de minoridad ubicada en Banfield donde fueron alojados los 3 hijos de Vicenta Orrego Meza, tras ser acribillada a balazos en uno de los dos operativos represivos que juzga el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, desde el 4 de marzo último y que tiene como imputados seis expolicías y el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart.

Por las golpizas, abusos sexuales y violaciones que sufrieron los dos niños y la niña en ese hogar está siendo juzgada la exsecretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, acusada solo por la sustracción, retención y ocultamiento de los niños y la niña y quien debía ampliar su indagatoria durante esta jornada.

Apenas iniciada la audiencia, Pellicer leyó unos documentos que aludían al desempeño de la ayudante fiscal Ana Oberlin en un tramo anterior de la causa, tras lo que su abogado defensor solicitó su recusación.

La ayudante fiscal hizo uso de la palabra y explicó que se trataba de un planteo extemporáneo, ya que debió realizarse al conocerse la composición de las partes; y explicó que su anterior participación en la causa se trató de un patrocinio en diciembre de 2013, cuando se desempeñaba en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos.

El presidente del Tribunal José Antonio Michilini, suspendió la indagatoria de Pellicer y tras una deliberación con los restantes miembros del Tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 15 de diciembre.

En jornadas anteriores, los otros imputados fueron indagados y, tras negarse a responder preguntas, se declararon inocentes.

El exministro Jaime Lamont Smart, explicó cómo había sido su designación y remarcó que

"en esta causa no existe nada que señale a Smart participando de la guerra contra la subversión".

El expolicía Juan Miguel Wolk aseguró que "nunca he intervenido, ni mi personal, en procedimientos contra la subversión. Solo realicé trabajos relacionados en delitos de Robo y Hurtos, pura y exclusivamente en delitos contra la propiedad. Nunca en subversión, ni cuando era subalterno ni cuando tenía personal a cargo".

Detalló que recibió 20 diplomas, 20 medallas de plata y 3 o 4 medallas de oro pero sólo por su desempeño en delitos contra la propiedad "en beneficio de la sociedad".

"No he intervenido en hechos ideológicos, en delitos ideológicos jamás. Estuve en la institución para combatir el delito de Robo y Hurtos, y no otra estupidez. No crea que soy asesino o torturador", dijo Wolk.

Otro de los expolicías imputados, Rubén Chávez, afirmó que "nunca realicé procedimientos antisubversivos ni trabajé con personas de las Fuerzas Armadas, y no se me identifica en particular en ninguno de los lugares de los hechos. Mi destino era la Brigada de Lanús, trabajaba en Robos y Hurtos.

El expolicía negó conocer que en su legajo consta una felicitación por su accionar en esos operativos, dijo no haber sido notificado de esa felicitación.

El expolicía Juan Augusto López también se declaró inocente y explicó que al momento de los hechos juzgados recién había ingreso a la fuerza y estaba haciendo un curso en el Departamento de Policía.

"Jamás estuve en ningún procedimiento", remarcó.

El 4 de marzo último el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata comenzó el juicio unificado que investiga dos operativos represivos de marzo de 1977, donde fueron asesinadas Vicenta Orrego Meza y otras víctimas y, por otro, juzga lo ocurrido con los tres hijos de Vicenta, a quienes se retuvo, ocultó su identidad y abusó sexualmente en un hogar para niños de Banfield.

Por los crímenes de Vicenta y de otras cuatro personas están imputados Juan Miguel Wolk, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabró, José Augusto López y Rubén Carlos Chávez y el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart.

Por los hechos acaecidos en el Hogar de Belén entre el 21 de marzo de 1977 y el 26 de diciembre de 1983, vinculado a las violaciones sexuales, golpizas, abusos y retención y ocultamiento de la identidad de los hermanos Carlos Alberto Ramírez, María Ester Ramírez, Alejandro Mariano Ramírez, hijos de Vicenta, es juzgada Pellicier. (Télam)