Diferentes expositores plantearon hoy sus críticas a los proyectos que buscan implementar la boleta única de papel, entre ellos la Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (Coppal), Dolores Gandolfo, quien sostuvo que "el debate en torno a la boleta única parece enfatizar un fenómeno que carece de evidencia" y advirtió que esa discusión parece traer "más problemas que soluciones".

"El proyecto titulado boleta única desconoce la ley de paridad y nos retrotrae al 30% de representación para las mujeres, esto sin dudas es importante advertirlo porque pone en evidencia el tratamiento exprés de este tipo de normativas", aseveró Gandulfo al exponer en un plenario de comisiones de la Cámara Diputados, que abrió el debate sobre la implementación de boleta única.

En ese marco, Gandolfo sostuvo que "una reforma electoral únicamente basada en el instrumento de votación, debe conllevar sin dudas un análisis de contexto" y dijo que "pensar en implementar una reforma por primera vez en una elección presidencial en contextos tan polarizados como vivimos en la región y el mundo parece traer más riesgos que soluciones".

"El debate en torno a la boleta única parece enfatizar un fenómeno que carece de evidencia", consideró.

En ese sentido, Gandolfo afirmó que "no hay denuncias de fraude desde el retorno de la democracia y el sistema ha garantizado la alternancia partidaria" y dijo que "aún en procesos muy polarizados, recordaremos en el 2015, cuando Mauricio Macri en un ballotage ganó con tan sólo por el 2,6%, nadie cuestionó ese resultado".

"Eso muestra la calidad democrática y el compromiso cívico de nuestro pueblo y, al mismo tiempo, la responsabilidad de los actores políticos", destacó, señaló que "hay que tener datos para hablar de ese tema" y agregó: "Hablemos de lo más importante que quiero traer a la mesa, que tiene que ver con los efectos adversos de esta modificación de una reforma electoral no habiendo un problema".

Por su parte, el politólogo Andy Tow, defendió el actual sistema de boleta partidaria y consideró que "su persistencia puede explicarse fundamentalmente por su versatilidad, en el marco del régimen federal" y "no solo para la realización de elecciones simultáneas de distintos órganos y niveles de gobierno, sino, sobre todo, para la construcción de coaliciones multinivel".

En esa línea, consideró que "las trampas son más difíciles cuando en las elecciones hay cargos diversos y enlazados en juego, y cuando hay presencia de autoridades federales y locales, cuando las miradas son múltiples, y cuando son más los interesados en que el veredicto de las urnas no sea objeto de controversia".

En tanto, Tomás Aguerre, de la Agencia de comunicación Monteagudo, destacó la importancia de tener "un diagnóstico documentado, concreto y claro, sobre qué problema estamos buscando atacar y cómo lo vamos a atacar".

"No alcanza con la sensación, lo que nosotros pensamos, lo que potencialmente podría suceder", advirtió.

En ese contexto, Aguerre aseveró que "hay 40 años de experiencia en elecciones, deberíamos o tener documentada esa información o usar por ejemplo la elección del año que viene para plantear un estudio serio, sistemático, hecho por el Estado, por algún organismo, que nos diga dónde está el problema, en qué distritos, ciudades, provincias, y cuál es el problema efectivo".

"Es muy difícil debatir sobre proyectos que son muy distintos", señaló y manifestó que "cada propuesta de instrumento de votación no es lo mismo si estamos hablando del sistema cordobés, que el sistema santafesino, que de un sistema propio, porque cada instrumento de votación genera efectos distintos sobre los votantes, tiene costos distintos, tiene tiempos de implementación distintos y sobre todo genera efectos".

Según Aguerre, "este no es un proyecto que creo que podamos pensar para implementar el año que viene, tiene que por lo menos llevar un tiempo y pruebas piloto para empezar en 2027" y agregó que "hay que incorporar la cuestión de la accesibilidad que no es un tema menor sobre todo si vamos a un sistema de boleta única como la cordobesa donde no es fácil el tema de la accesibilidad". (Télam)