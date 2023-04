La sede del Partido Justicialista de la calle Matheu concentra toda la expectativa este viernes luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara que no competirá por la reelección este año. Está previsto que el jefe de Estado participe del encuentro del Consejo del PJ, del que es presidente, y congregará a los referentes de todos los espacios que integran el Frente de Todos. La decisión de Fernández de no ir por un segundo mandato abre la puerta a una descompresión de tensión en el oficialismo, aunque se mantiene la disputa por si finalmente habrá o no primarias para definir al candidato. Según pudo constatar NA, el equipo de colaboradores de Fernández arribó a la sede del PJ antes de las 17, hora señalada para la convocatoria. El anuncio efectuado este viernes por la mañana despertó buenas respuestas de parte de los gobernadores y del kirchnerismo, que destacó el nuevo escenario que se despliega rumbo a las elecciones. Entre los invitados al cónclave partidario se encuentran el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; los ministros nacionales Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Eduardo "Wado" de Pedro (Interior). También serán de la partida el triunviro de la CGT Héctor Daer; el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el referente de Camioneros Pablo Moyano; los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa), entre otros. MG/SPC NA