La exdiputada del PRO Florencia Polimeni contradijo hoy a Mauricio Macri al afirmar que no fue expulsada del partido sino que se fue en 2005 y expresó que el fundador de ese espacio la "retaba y hacía adoctrinar por personajes varios" porque convencía a otros legisladores de cuestiones "inconvenientes" para el expresidente.

Dijo que Macri decidió "aislarla" de los demás dirigentes del partido para "evitar el contagio".

"Macri no me echó. Yo me fui, pero no creo que eso sea lo importante. La historia, según recuerdo, es que después de meses de convocarme a reuniones en las que me retaba y me hacía adoctrinar por personajes varios, harto de que yo convenciera a 'sus' diputados y diputadas de votar cuestiones que eran inconvenientes para sus intereses, empezó a aislarme para evitar el 'contagio'", indicó Polimeni en Twitter.

Remarcó que tampoco "dejó" la política -como aseguró Macri por TN- sino que sigue "luchando en las calles", y afirmó que la política es "una herramienta de transformación" y los partidos son "instituciones fundamentales" para representar la ciudadanía.

"No voy a callarme. Aunque me agredan y me descalifiquen, no voy a dejar de decirlo todas las veces que haga falta porque creo que así se cuida a la democracia", detalló.

Sobre su salida del PRO, remarcó que no le "cerraban un montón de cosas" en la campaña y que le preguntó a Macri "si necesitaba dinero para hacer política, si no le sobraba, si no creía que era hora de poner el cuerpo por las nuevas generaciones sin especulaciones ni cálculos ventajeros".

"Me miró con cara de sorpresa y hartazgo, con un poco de enojo, pero no me respondió. Le dije que me iba. Que no iba a ir a ningún otro lado. Que iba estar los siguientes dos años de mandato sola en un bloque, honrando a mi manera el compromiso con los votantes que él creía suyos", explicó.

Macri calificó a Polimeni de "chica con mucho futuro" a la que "tuvo que sacar del bloque" y dijo que "se acabó su carrera política" porque "no manejó su ego".

"Yo le decía 'hay que votar esta ley porque es lo que corresponde'. Y ella me dijo: 'Yo me debo a la gente que me votó'", indicó Macri, y que ante ese planteo de Polimeni le contestó: "Saqué una boleta, la puse en la mesa y le dije: 'Aparte de tu mamá, tu papá y tu novio, ¿quien vio tu nombre en la lista?'".

Polimeni afirmó que "le dolieron" esas declaraciones y que "tardó" en darse cuenta de que "ese desdén irrespetuoso" era para ella. "El pecado que cometí y que tanto lo enojó fue decirle que no. ¿Será suficiente razón para agredirme y descalificarme?", se preguntó.

"Es un ejemplo potente de cómo para él y para muchos funciona el poder. Por eso lo cuenta a su manera", agregó.

Algunos proyectos de Polimeni, que preside la Fundación Democracia en Red, fueron de Ley de Mecenazgo, de Educación Sexual y de Teatro Independiente.

Confirmó que tuvieron una reunión en la casa de Macri "para darle un cierre a la tensa situación, le dije que no iba a retirar el proyecto de Ley de Educación Sexual que había presentado y que no me importaba de donde viniera la orden".

