Un testigo que se desempeñó como conscripto en el Batallón 181 de Bahía Blanca durante 1976 declaró hoy en el marco del juicio por el que se encuentran 38 personas imputadas por delitos de lesa humanidad en el marco de la Megacausa "Zona V" y negó haber tenido conocimiento de las violaciones a los derechos humanos que se investigan en esta causa.

Se trata de Daniel Oscar Foti quien brindó su testimonio por videoconferencia y a pedido de la defensa de los imputados ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido.

El declarante sostuvo que el servicio militar obligatorio lo había cumplido en el Batallón 181 al incorporarse el 9 de agosto de 1976 hasta el mes de febrero de 1977 porque "era la última clase 55 que había pedido prórroga por estudio y después ya entró la clase de 18 años, yo fui el ultimo de 20 años".

"La instrucción que recibimos fue muy cortita, no había tiempo y éramos poquitos", sostuvo al indicar que la misma consistió en "cómo manejarse dentro del Batallón, saludos, instrucción para desfile y mantener estado físico".

MIRÁ TAMBIÉN Rodríguez Larreta se reunión con vecinos contratados por empresas que se instalaron en Playón de Chacarita

El exsoldado contó que la instrucción "duró una semana, quince días" y que no recibió entrenamiento vinculado al combate urbano y detención de personas en la vía pública.

Tras terminar la instrucción el testigo dijo que fue asignado a compañía llamada Mayor Keller, donde se dedicaba "a hacer guardia".

"Hice muy poca guardia, me tocó hacer una o dos veces porque no teníamos instrucción, no manejábamos arma ni nada", expresó el declarante.

El testigo agregó que "normalmente la guardia se hacía en el arco, en la entrada por turno, después se descansaba y volvía otro grupo".

MIRÁ TAMBIÉN Furlán: El anuncio de Massa de quitar el impuesto contiene las expectativas de los trabajadores

"La compañía se alojaba en lo que se llamaba la cuadra, un pabellón grande donde dormíamos todos los conscriptos", agregó al indicar que "al lado está el patio, que se llamaba de Armas donde formábamos fila para el saludo y se izaba la bandera".

Sobre la existencia en el batallón de grupos de guerrilleros o antisubversivos sostuvo que "nunca escuché" y que nunca lo habían llevado a hacer operativos y que tampoco vio que salgan camiones.

"Vi alguna vez de rutina que salían esos que se llaman Unimog, daban una vuelta como prevención, volvían, nunca pasó nada", expresó.

Sobre si supo sobre la existencia de detenidos en el batallón, el testigo dijo que "nunca supe nada ni vi tampoco".

En el debate de esta causa se analizan las responsabilidades de 38 imputados, entre los que se encuentran exintegrantes del V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181, exintegrantes de fuerzas de seguridad y agentes penitenciarios. (Télam)