El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata repudió hoy la colocación, por parte del municipio, de placas recordatorias donde figuran los nombres de un cabo y un subteniente acusados de aplicar torturas a los soldados durante el conflicto bélico.

"Somos sobrevivientes de una guerra, resistimos a las condiciones inhumanas, a las vejaciones y humillaciones que la dictadura militar nos sometió en Malvinas, hace 40 años que reclamamos justicia y no le vamos a permitir señor intendente Julio Garro que ningún torturador se cuele en los homenajes ofrecidos a los Ex Combatientes de Malvinas", dijo un comunicado del Cecim La Plata difundido hoy.

Los excombatientes denunciaron así la instalación en la Plaza Islas Malvinas de la capital bonaerense de dos placas con los nombres de los "héroes que partieron a Malvinas desde acá", en alusión a que allí funcionaba en aquella época el Regimiento 7.

En esa lista, los exsoldados encontraron los nombres del cabo Darío Rolando Ríos y del subteniente Juan Domingo Baldini.

MIRÁ TAMBIÉN Condenan a Majul y Daniel Santoro por revelar identidad de testigo con identidad reservada

Según detalló el comunicado del Cecim, "en el caso de Darío Ríos, cabo primero, una de las practicas aberrantes que llevaba a cabo era encerar a un soldado en el calabozo, esposarlo a los barrotes y hacer que lo abusen sexualmente quienes se encontraban detenidos, también prácticas abusivas de los mal llamados ´movimientos vivos´ donde muchos soldados terminaban en hospital".

"El subteniente Baldini, era un militar que nadie se lo quería cruzar en el regimiento, un auténtico militar convencido de la Doctrina de la Seguridad Nacional, los soldados éramos llamados despectivamente 'civiles', 'subversivos'. En Malvinas llevó a cabo las órdenes de amedrentamiento contra la tropa hambrienta, torturó estaqueando al soldado Gramisci, un verdadero héroe caído en la batalla de Monte Longdon y al soldado Carbon", precisó el Cecim.

La organización recordó que "pocos días antes al 14 de junio (día de la rendición), los soldados andábamos tratando de buscar alimento de la forma que fuese, especialmente cazar una oveja para alimentarnos, práctica que realizábamos como método solidario de supervivencia. En una oportunidad el comandante de la X Brigada de Infantería Oscar Yofre ordena abrir fuego contra todo el personal que se divise fuera de su sector".

"Baldini cumplió esa irracional orden a raja tabla, le disparó con una ametralladora antiaérea 12.7 de alto calibre, a tres soldados que se divisaban a unos 1500 que intentaban capturar una oveja. Reconstruyendo historias, esos soldados sobrevivieron a semejante locura, por suerte ninguno de esos proyectiles impactó en su cuerpo y hoy integran la comisión directiva del Cecim La Plata", denunció el comunicado en el que se incluyó la foto de la polémica placa.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente se solidarizó con organizaciones sociales por allanamientos en sedes

Los exsoldados advierten "a las autoridades municipales de este atropello, no puede haber doble estándar, no se puede ser héroe y represor, no vamos a permitir que por posiciones negacionistas con dobles discursos huecos, se cuelen criminales en el panteón de los verdaderos héroes, en este caso, los exsoldados conscriptos caídos de las unidades militares de la ciudad de La Plata".

Las placas cuestionadas serán inauguradas el próximo sábado por el municipio en el marco de un acto de homenaje que buscaba brindar a los excombatientes de la Guerra de Malvinas de esta ciudad el recibimiento que debieron haber tenido hace 40 años tras el fin del conflicto y lo recrearán con una marcha, que acompañarán familiares y vecinos, hasta el portón del ex Regimiento 7, de donde habían partido en abril de 1982. (Télam)