Ex combatientes y referentes de UXP criticaron postura de Milei sobre Malvinas en el debate Ex combatientes de Malvinas y referentes del oficialismo criticaron hoy las expresiones del candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, sobre la cuestión Malvinas en el debate presidencial, y consideraron que sus dichos "violan la política de Estado de Argentina" y no "respetan el honor y la memoria de los caídos".