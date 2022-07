El expresidente de Bolivia Evo Morales definió hoy a la política como una "ciencia de servicio y sacrificio para la gente humilde"; resaltó que es "importante" mantener la "unidad" en las coaliciones progresistas y destacó que esos sectores "están ganando otra vez" en América Latina.

Al respecto, comparó esta realidad con la etapa en la cual "Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa y Lula Da Silva" eran presidentes de Argentina, Venezuela, Ecuador y Brasil: "Siento que estamos en ese camino", enfatizó.

El fundador del Movimiento al Socialismo (MAS) disertó en el Instituto Patria sobre los logros y desafíos que tuvo al llegar al poder de Bolivia en 2006 y calificó de positivo el escenario político actual de Latinoamérica.

"Nos planteamos para llegar al Gobierno tres cosas sencillas: en lo político la refundación, en lo económico la nacionalización y en lo social la redistribución de la riqueza", dijo Morales ante funcionarios, embajadores y dirigentes del Frente de Todos (FdT), en el marco del encuentro denominado "Los movimientos nacionales y populares hoy en América Latina".

"Nosotros hicimos política para la gente pobre", agregó Morales, haciendo un contrapunto con "la derecha" que busca tener "más riqueza en su grupo". En este sentido, el dirigente le dio un consejo "a las nuevas generaciones".

"Si quieren hacer política, entiendan que es una ciencia de servicio y sacrificio para la gente humilde", subrayó durante un acto que fue transmitido por las redes sociales del Instituto Patria.

Participaron del encuentro el embajador de Cuba, Pedro Pablo Prada; el embajador de Bolivia, Jorge Ramiro Tapia Sainz, y la embajadora de Venezuela, Stella Marina Lugo de Montilla.

También estuvieron los senadores por el Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli y Adolfo Rodríguez Saá y el diputado oficialista Sergio Palazzo; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la exministra de Cultura Teresa Parodi.

Al hacer una retrospectiva de sus días al frente del Gobierno boliviano, Morales recalcó la importancia "la unidad".

"Lo más importante es reflexionar en cómo hacer la unidad", dijo, y ejemplificó con el Pacto de Unidad, compuesto por "cinco organizaciones campesinas indígenas", las que antes de la unificación política "cada una andaba por su lado".

"Había dos dirigentes que no se hablaban, pero los dos estaban en el MAS", remarcó, y agregó: "Se requiere mucha paciencia".

Morales enfatizó en que la "unidad" se trata de "la diversidad" para enfrentar "la adversidad". Y advirtió: "Mientras no claudiquemos en nuestra posición ideológica, habrá traidores pero no habrá divisiones".

Recordó que su movimiento político nació para contrarrestar un "capitalismo" que "prefiere a la gente humilde más pobre e ignorante" para seguir "robando sus recursos naturales".

"La política económica de nuestro proceso no viene del FMI, ni del Banco Mundial, viene de los movimientos sociales", enfatizó.

Como parte de unas de las políticas que llevó adelante, hizo hincapié en el rol que tuvo "la nacionalización" de recursos estratégicos. "Los petroleros marchaban para nacionalizar el petróleo; los mineros, la minería; los campesinos, los recursos naturales y los servicios básicos", detalló y remarcó que estos últimos "deben ser un derecho humano y no un negocio privado".

Al recordar este momento de su Gobierno, Morales hizo mención al papel que tuvo el expresidente Néstor Kirchner durante la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos en 2006. "Kirchner me llamó y me dijo 'si las petroleras no quieren invertir, yo voy a invertir en Bolivia para hidrocarburos'", recordó. "Eso es solidaridad", agregó.

Desde su nacionalización, Morales explicó que las "ventas petroleras" crecieron a "40 mil millones de dólares", mientras que durante los 20 años previos fue de tres mil millones.

"En 180 años, nos dejaron con nueve mil millones de dólares del PBI. En 13 años llegamos a 42 mil millones del PBI", detalló.

Morales consideró que actualmente en Latinoamérica se está "ganando otra vez" y lo comparó con un momento histórico en el que "Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa y Lula Da Silva" eran presidentes de Argentina, Venezuela, Ecuador y Brasil, respectivamente. "Siento que estamos en ese camino", añadió.

Morales resaltó que una de las características en común de estos gobiernos es la "justicia social".

Y agregó: "Hacer la revolución democrática significa hacer revolución con ciencia y voto y no con arma ni bala".

Además, el expresidente boliviano agradeció al presidente Alberto Fernández por "organizar" la campaña de la "resistencia luego del golpe de Estado sufrido en 2019, en el que quisieron "proscribir al MAS".

"El MAS esta en el Gobierno y Evo en Bolivia, con vida", concluyó. (Télam)