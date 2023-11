El empresario Eduardo Eurnekian volvió a criticar duramente al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, al afirmar que "tengo 3.700 empleados, uno me salió fallado". Las declaraciones del empresario se dieron en la antesala del almuerzo que el postulante libertario comparte con los ejecutivos del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires. Al recordar el paso por su empresa, Eurnekian fue contundente en su diagnóstico sobre Milei explicando que de la totalidad de los trabajadores que tiene a su cargo, el referente de LLA es el único que salió "fallado". A pesar de esa consideración, el mandamás de la Corporación América reconoció aspectos positivos en el candidato presidencial y se animó a decir que "hacen falta muchos Milei en Argentina", buscando atenuar sus dichos previos. Las nuevas definiciones del empresario se suman a los idas y vueltas que ha tenido con Milei en los últimos meses, pasando de la cercanía mutua y los gestos de apoyo al distanciamiento y el enfriamiento del vínculo producto de las críticas esbozadas por ambos. Entre las opiniones contrarias que sostuvo Eurnekian sobre el líder libertario en el último tiempo, estuvieron el rechazo a la dolarización, al asegurar que era un aspecto "secundario"; el menosprecio sobre las consideraciones hacia el Papa Francisco, señalando que Milei "no está a la altura para juzgar ni para opinar sobre el Papa"; y la insinuación sobre el carácter autoritario que podría adoptar en un eventual gobierno, sosteniendo que la Argentina no está para un "dictador más". Eurnekian ocupa la mesa principal del almuerzo en el que los ejecutivos escuchan a Milei, junto con Nicolás Pino de la Sociedad Rural, Mario Grinman (Cámara de Comercio), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Daniel Funes De Rioja (UIA), Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción) y Javier Bolzico (Asociación de Bancos). JM/AMR NA