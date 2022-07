El documental "El oficio de buscar a Inés" será estrenado mañana, en el Centro Cultural Haroldo Conti, donde se proyectará la investigación del caso de Inés Ollero, detenida-desaparecida en la ESMA, durante la última dictadura cívico militar.

El encuentro será a las 18, y según contó Lois Pérez Leira, pareja de Inés a Télam Radio, "la película está basada en la investigación del caso Inés Ollero, detenida-desaparecida en la ESMA, luego de ser secuestrada en la noche del 19 de julio de 1977 durante un operativo militar en el barrio de Villa Pueyrredón, ciudad de Buenos Aires".

La proyección del film de la directora Anahí Carballido Marzá, contará con la participación de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; y del constitucionalista y exjuez Eugenio Zaffaroni.

Además, familiares y amigos de Inés Ollero recorrerán las instalaciones del Museo Sitio de Memoria Esma.

"Una mañana de invierno me llamó Tita, la mamá de Inés, para preguntarme si yo sabía algo porque por la noche no había ido a dormir a su casa y no era costumbre que ella no avisara si se quedaba en la casa de una amiga", contó Pérez Leira, impulsor del documental.

Inés Ollero era estudiante de biología en la UBA y aquella noche de julio regresaba a su casa en San Andrés en la línea 187, cuando un operativo militar detuvo el colectivo a la altura de la empresa Grafa, y tanto los pasajeros como el conductor fueron trasladados a una comisaría.

Pese a que las personas fueron liberadas, Inés quedó incomunicada y luego llevada a la Esma, donde fue vista en el sitio de detención y tortura conocido como Capuchita.

En tanto, César Ollero, padre de Inés, realizó una exhaustiva investigación, con diálogos pasajero por pasajero de aquel colectivo, para reconstruir el destino de su hija, quien era dirigente de la Federación Juvenil Comunista y en el momento de su detención llevaba consigo material de lectura partidaria.

"Empezaron a pasar los días, Inés no aparecía y el padre de forma muy rápida localizó el colectivo que había sido detenido en la puerta de la empresa Grafa para hacer un rastrillo y localizar a sindicalistas", relató Pérez Leira.

Además, destacó lo valeroso que fue el hecho de que el padre de Inés haya logrado el hábeas corpus, "y que lo investigara (Eugenio) Zaffaroni".

Para asistir a la presentación de la película se debe reservar entradas ingresando a http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2022/07/el-oficio-de-buscar-a-ines.php

En tanto, a partir del martes 19 de julio estará disponible por suscripción en la plataforma KINOA.TV, en el link https://kinoa.tv/el-oficio-de-buscar-a-ines. (Télam)